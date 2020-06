Lukuaika noin 2 min

Mainoskilpailuja on tänä keväänä peruttu ja siirretty, mutta kilpailujen perustehtävä eli tekemisen tason mittaaminen ja alan ammattitaidon edistäminen ei ole tauolla. Siksi on tärkeää, että ne kilpailut, joita voidaan järjestää, järjestetään.

AdProfit 2019 -kilpailun parhaat palkitaan virtuaalisessa palkintojenjaossa 16. kesäkuuta ja nyt on julkaistu kilpailun shortlista.

AdProfit -tuomaristo arvioi viime vuoden tuloksellisten markkinointikampanjoiden parhaimmiston toukokuun 2020 aikana. Koronatilanteen vuoksi töitä palautettiin edellisvuotta vähemmän, mikä vaikutti myös tuomarointiin. Tällä kertaa Vuoden paras lanseeraus -sarja yhdistettiin Vuoden paras kampanja -sarjaan.

Tuomaristo perusteli sarjojen yhdistämistä sillä, että lanseeraukset ovat myös kampanjoita ja kilpailevat tasavertaisesti samassa sarjassa muiden kampanjoiden kanssa.

"Tänäkin vuonna Adprofitissa oli todella hienoja töitä mukana kilpailussa. Suurimmassa osassa niistä oli hyödynnetty erinomaisesti komponentteja analyysi-näkemys-tarina-tunne-teko-tulos, mutta oli myös poikkeuksia. Mielenkiintoista oli huomata, että nuoret some-yleisöt ja erityisesti naiset olivat kohderyhmänä jopa yliedustettuina”, sanoo tuomariston puheenjohtaja Sari Sotkas.

Sotkas haastaa tekijöitä pohtimaan pitkäjänteisyyttä, jolla syntyy tuloksia.

”Jatkossa haastaisin vielä kaikkia osallistujia miettimään, miten kyseiset konseptit ja tarinat elävät seuraavissakin kohtaamisissa, jolloin päästäisiin kertaluontoisesta kampanjanomaisesta toimintamallista enemmän pitkäjänteiseen ja toimivaan vuoropuheluun", Sotkas lisää.

AdProfit 2019 -palkintojenjakotilaisuudessa tullaan jakamaan palkinnot neljässä eri sarjassa. Kilpailun pääsarjan shortlistalla on kaikkiaan kahdeksan työtä ja juniorisarjassa kuusi työtä.

Listalla ovat kaikki työt sarjoittain, satunnaisessa järjestyksessä. Mainostavan yrityksen tai yhteisön nimen yhteydessä on mainittu työn nimi, sekä suunnittelutoimisto tai suunnittelija.

AdProfitin Juniorisarjaan osallistuneet nuoret suunnittelijat ja opiskelijat laativat kampanjan Lindström Groupin briefin pohjalta.

Vuoden paras kampanja

SOK: Prisma: Suomu nousuun – kuinka kalavallankumous ui suomalaisten ostoskoreihin (TWBA Helsinki ja Carat)

Food Folk Suomi /McDonald’s: Niille, jotka eivät syö mäkkärissä (Nord DDB Helsinki Oy ja OMD Finland Oy)

HOK-Elanto: S-market – Suomen suurin luomukauppa (TWBA Helsinki ja Carat)

Kojamo: Lumo – Oma koti, jota ei tarvitse omistaa (Bob the Robot ja Toinen PHD)

Vuoden paras nonprofit-kampanja

IF Vahinkovakuutus: If Keltanokat (If Creative Agency ja OMD)

Suomen Mielenterveysseura: #mitäkuuluu / Selviytyneiden Galleria (Bob the Robot ja Bob the Robot Engage)

Vuoden paras B2B-kampanja

Lindström: Lindström Lounge (Roger Studio ja Drum)

Mantsinen & Neste: Zero Exclusion (Kurio ja MKTG)

Juniorisarja

Santeri Sirén: What does family mean to you

Jesse Lindsberg: Be part of the solution

Reetta Järvelin & Henna Saarela: Salaa sankari

Otto Lehkosuo & Jan Kuivalainen: Eteenpäin

Oona Kansi & Sara Kannasvuo: Viimeisen päälle arkinen

Aisha Ahmed & Tytti Kinnunen: Link up with Lindström

Kaikkien sarjojen voittajat julkaistaan 16.6.2020 klo 15.00 virtuaalisessa palkintojenjakotilaisuudessa.