Maaliskuussa kotimaisen vaatebrändi Billebeino tiedotti järjestävänsä hyväntekeväisyyskampanjan koronan aikaan. Billebeinon ja hyväntekeväisyysjärjestö Apuna ry:n kampanja päättyi keskiviikkona 15. huhtikuuta. Kampanjaan osallistui lopulta useita yrityksiä ja julkisuuden henkilöitä.

Ideana oli, että Billebeino lahjoittaa yli kahden viikon ajan 15 prosenttia myyntivoitostaan vähävaraisten perheiden ruoka-apuun Apunan kautta. Summa kasvoi lopulta useaan tuhanteen euroon, Billebeino tiedottaa.

Mukaan auttamaan lähti matkan varrella myös monia muita yrityksiä sekä yksityishenkilöitä.

”Billebeinon yhteydenotto ja ajatus siitä, miten he voisivat olla auttamassa vähävaraisia perheitä koronakriisissä oli jo itsessään aivan mieletön ele. Kampanja ja muiden siihen mukaan haastaminen toivat meille niin ison avun, etten sellaista todellakaan osannut odottaa”, kertoo Apuna ry:n hallituksen puheenjohtaja Heidi Jaari.

Koronaviruspandemia vaikuttaa erityisen voimakkaasti vähävaraisiin perheisiin, joiden vanhemmat yrittävät keksiä keinoja saada varansa riittämään perheen ruokaan. Apuna ry:n hyväntekeväisyysjärjestö tekee kaikkensa auttaakseen näitä perheitä kriisitilanteen aikana.

”Kampanjan myötä olemme onnistuneet saamaan apuja myös monelta muulta toimijalta, ja sen myötä viemään avun sinne missä sitä eniten tarvitaan”, Jaari kiittää.

Mukaan kampanjaan ovat tähän mennessä lähteneet toinen kotimainen vaatebrändi Makia, vaikuttajamarkkinointitoimisto Hypement Oy, We Are Group -ravintolaryhmittymä sekä monia julkisuudesta tunnettuja nimiä, kuten Maryam Razavi, Heikki Paasonen, Jenni Alexandrova, Sami Kuronen, Juha Perälä ja Shirly Karvinen.

”On ollut hieno nähdä, kuinka moni on lähtenyt mukaan auttamaan muita, vaikka omakin tilanne on ollut haastava. Silti nähdään vaivaa ja etsitään aikaa auttaa vielä enemmän apua tarvitsevia”, sanoo Billebeinon perustaja Ville Leino.

Leino kertoo, että Billebeinon ja Apuna ry:n yhteistyö jatkuu tulevaisuudessakin.

”Kampanja onnistui yli odotusten, kun dominoefekti lähti rullaamaan ja kaikki nämä muut yritykset sekä yksityishenkilöt lähtivät mukaan. Haluamme koko Billebeinon tiimin puolesta kiittää kaikkia mukaan lähtijöitä. Lisäksi on ilo ilmoittaa, että yhteistyö Apuna ry:n kanssa jatkuu”, Leino kertoo.

Näkyvyys on hyödyksi kaikille

Apuna ry on ollut Heidi Jaarin mukaan pidempään ns. hiljainen auttaja, mutta koronan tuoman poikkeustilan vuoksi myös auttaminen on ollut haasteellista. Ruoanjakelussa on jouduttu tekemään poikkeuksellisia ratkaisuja, joten näkyvyys on ollut hyödyksi kaikille osapuolille.

”Yhteisöllisyys sekä yhteinen auttaminen nousivat pintaan. Saimme aivan mielettömiä lahjoituksia, joilla pystymme auttamaan vähävaraisia perheitä ja lapsia. Kampanjan myötä myös moni ruoanjakelija sai tiedon Apuna ry:stä ja mahdollisuudesta hävikkiruoan jakoon kauttamme. Lisäksi monet apua tarvitsevat ovat nyt löytäneet Apuna ry:n ja saaneet sen myötä apua”, Jaari toteaa.

”On ollut ihanaa huomata, mitä hyvää voi seurata kurjassakin tilanteessa, ja tukemalla toinen toisiamme saamme hyviä asioita aikaiseksi. Billebeinon tuella on ollut Apuna ry:n toimintaan valtava merkitys niin monella eri tavalla. Ei voi muuta sanoa kuin kiitos”, päättää Heidi Jaari.