Maailmanmatkailu on nykyisin kovin helppoa. Lentoliput voi varata älypuhelimella ja ikäviltä yllätyksiltä majoituksen suhteen välttyy, kun tarkistaa paikallisten hotellien saamat arviot verkosta. Vai onko sittenkään näin?

Osa hotelliarvioista ei nimittäin vaikuta olevan todellisia. Tähän tulokseen on CNN:n mukaan päätynyt brittiläinen kuluttajatutkimusryhmä Which? Travel. Which laittoi tarkkaan syyniin lähes 250 000 eri arviota, joita oli annettu kymmenessä eri matkakohteessa niiden kymmenestä suosituimmasta hotellista.

Tutkimuksen perusteella keskimäärin joka seitsemännen hotellin arvioissa oli selviä merkkejä tulosten manipuloinnista. Raportti toimitettiin eteenpäin Tripadvisorille, josta myönnettiin neljäntoista huijarihotellin saaneen varoituksen asiasta kuluneen vuoden aikana.

Kuutta raportoitua hotellia oli jo rangaistu, ja kahden Tripadvisor-profiilissa oli esillä punainen varoitusmerkki, joka kertoo huijausepäilyksistä, joita hotelli ei ole pyrkinyt kumoamaan. Whichin mukaan punaiset merkit on kuitenkin poistettu monien hotellien profiileista, vaikka selitystä oudoille arvioille ei ole saatu.

Tutkimuksessa kiinnitettiin erityistä huomiota viiden tähden arvioihin, joiden jättäjä ei ole arvostellut palvelussa mitään muuta kohdetta. Erään kairolaishotellin kohdalla tällaisia arvioita oli peräti 70 prosenttia. Kolmen tähden arvioista vain 14 prosenttia oli samanlaisia yhden käyttäjän ainoita arviointeja.

Las Vegasissa myös hotellit tuntuvat pitävän uhkapelistä. Kahdessa Tripadvisorin huippuarvosanoin palkitsemassa hotellissa lähes puolet viiden tähden arvioista on ”kertavieralijoiden” jättämiä. Epäilyksiä herättämättömän kilpailijan kohdalla vastaavat käyttäjät olivat jättäneet vain kolme prosenttia viiden tähden arvosanoista.

TripAdvisor puolustautuu kuitenkin syytöksiltä ja kertoo perustavansa omat arvionsa feikkiarvioista huomattavasti laajempaan määrään dataa kuin nyt tehdyssä tutkimuksessa. Which ei esimerkiksi saanut nähdäkseen arvioiden jättäjien ip-osoitteita. Tripadvisor kertookin hyödyntävänsä ”satoja datapisteitä” jokaisen arvostelun luotettavuuden arvioimisessa.

Onnistuneella huijauksella saattaa ansaita melkoiset tienestit. Pelkästään brittien varauksiin verkossa olevilla arvioilla on erään tutkimuksen mukaan vuositasolla noin 25 miljoonan euron vaikutus.