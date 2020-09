Lukuaika noin 1 min

Kärkimedia on nimittänyt Iiris Kuivasen uuteen tehtävään vahvistamaan yhtiön digitaalista liiketoimintaa. Hän aloitti vastaperustetussa toimenkuvassaan tänään tittelillä Head of Digital Sales. Kuivanen on ehtinyt työskennellä Kärkimediassa reilun vuoden, mitä ennen hän työskenteli samalla alalla KSF Median ja JCDecaux’n palveluksessa.

”Tehtävä on kehittää ja kasvattaa digi- ja monikanavamyyntiä, kehittää digipuolen tuotteistusta ja antaa kaupallisia näkemyksiä, kun puhutaan mistä tahansa digitaalisesta”, Kuivanen kommentoi pestiään, jonka hän kertoo kohdentuvan erityisesti kehittämiseen.

Vahvasti printtimediaan painottuneen Kärkimedian kokonaismyynnistä alle kymmenesosa tulee tällä hetkellä digitaalisista tuotteista.

”Toivottavasti saamme painotusta muutettua. Panostamme paljon monikanavaisuuden kehittämiseen ja tuotteistamiseen, kun myös kuluttajien mediankulutus on monikanavaistunut ja täten mainostajien tarpeet muuttuneet”, Kuivanen sanoo.

”Kärkimedian rooli on aina ollut tehdä sanomalehtimedian ostaminen helpoksi valtakunnallisille mainostajille, ja nyt teemme töitä sen eteen, että ostamisen helppous on jatkossakin vahvuutemme.”

Kärkimedia on 31 alueensa suurimman sanomalehden yhdessä omistama myynti- ja markkinointiorganisaatio.

Digitaaliseen verkostoon kuuluu 31 uutissivustoa ja 29 paikallista digilehteä. Kärkimedian uutissivustojen kävijämäärät kasvoivat keväällä jopa yli 100 prosenttia viime vuoteen verrattuna.