Käyttäjätunnusten ja salasanojen jakaminen perheenjäsenten tai ystävien kesken on jo pitkään ollut suosittu tapa jakaa suoratoistopalvelujen kustannuksia. Palveluntarjoajan näkökulmasta moinen keinottelu tarkoittaa kuitenkin kaventunutta kassavirtaa.

The Independentin mukaan jopa 35 prosenttia suoratoistopalvelujen nuorista käyttäjistä jakaa salasanansa muiden käyttäjien kesken. Kaikki ikäluokat huomioiden vastaava osuus on yhdeksän prosenttia, mikä tarkoittaa vuositasolla miljoonien dollarien arvosta hukattua potentiaalista liikevaihtoa.

Netflix on hyvin tietoinen salasanojen jakamisesta ja aikookin paneutua porsaanreikää hyödyntävän käytöksen kitkemiseen. Yhtiölle asia on erityisen ajankohtainen juuri nyt, sillä marraskuussa markkinoille saapuu ”Netflixin tappajaksikin” tituleerattu Disney+. Samaan aikaan Yhdysvalloissa Amazon Prime Video on laajentanut tarjontaansa urheilulla ja laadukkailla alkuperäissarjoilla.

Ei siis ihme, että Netflixin leirissä on mietitty keinoja rahantulon turvaamiseksi. Palvelun kuukausihintoja on pumpattu ylöspäin niin Yhdysvalloissa kuin Britanniassakin, mutta lisätuloja etsitään edelleen.

Samojen Netflix-tunnusten käyttäminen eri laitteilta on ainakin tähän mennessä ollut helppoa, mutta tuotejohtaja Greg Petersin mukaan asiaan on tulossa muutos. Hänen mukaansa yhtiö aikoo painostaa käyttäjiä lopettamaan salasanakeinottelun ”käyttäjäystävällisellä tavalla”, mutta ei kuitenkaan kertonut miten Netflix aikoo toteuttaa suunnitelmansa.

Peters puhui asiasta yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistustilaisuudessa viime viikolla.