Lukuaika noin 2 min

Ahjo Communicationsin uuden hallituksen ensimmäisenä tavoitteena on viimeistellä uusi strategia, jonka tarkoituksena on herätellä yritysjohtoa viestinnän merkityksestä liiketoiminnan menestyksessä.

”Ahjossa näin merkittävää kasvupotentiaalia, koska yrittäjät ovat kovan luokan osaajia ja määrätietoisia tavoitteiden saavuttamisessa. Maaperä on otollinen sparraukselleni”, sanoo uusi hallitusjäsen Esa Kinnunen.

Esa Kinnusella on pitkä kansainvälinen johtajakokemus maailman johtavissa teknologiayhtiössä sekä yrittäjätausta Nordcloud-yhtiöstä, jonka hän luotsasi Suomen nopeimmin kasvaneeksi teknologiayhtiöksi (Deloitte Finland 50 ja EMEA 500, 2016). Kinnunen tunnetaan kansainvälisen myynnin ja digitaalisuuden osaajana. Ennen kaikkea hän on kuitenkin growth hacker, eli kasvun rakentaja.

Toinen Ahjon hallituksen uusi jäsen, Markku Vierula on yrittäjä, tietokirjailija, brändiasiantuntija, kilpailuedun ja strategian sekä viestinnän ja markkinoinnin integraation asiantuntija. Hän on toiminut eri markkinointitoimistoissa strategina, kirjoittajana ja luovana johtajana. Töillään hän voittanut palkintoja sekä kotimaisissa että kansainvälisissä kilpailuissa. Hän on kirjoittanut Suuren Integraatiokirjan, joka on mm. yliopistojen oppi- ja kurssikirja. Tällä hetkellä Vierula työstää Löydä kilpailuetu -työnimellä kulkevaa teosta.

”Yrityksissä tapahtuva muutos on kokonaisvaltaisempaa kuin koskaan aiemmin. Hienosäätö ei enää riitä. Kilpailuedun löytäminen ja organisaation kietominen sen ympärille on osaamista, jota haluan tarjota Ahjolle ja edelleen Ahjon asiakkaille. Näen, että Ahjolla on uuden hallituksen myötä halu ja edellytykset tehdä toimialalla historiaa”, Markku Vierula arvioi.

”Syksy on alkanut taloudellisesti hyvin”

Ahjon ensimmäinen partnereiden lisäksi ulkopuolisista jäsenistä koostuva hallitus viimeistelee uutta strategiaa Ahjolle.

”Haluamme kivuta muutoksen harjalle ja auttaa asiakkaitamme nousemaan koronan aiheuttaman vastatuulen yläpuolelle. Olemme hyvän puolella. Teemme asioita, joilla on yhteiskunnallista merkitystä”, Ahjon perustaja ja toimitusjohtaja Sari-Liia Tonttila kertoo.

Organisaatioiden strategiassa viestinnän on oltava aktiivisena strategian ytimenä.

”Kannustan kaikkia asiantuntijayrityksiä panostamaan hallitustyöhön. Meidän hallituksemme antama vipu näkyy yllättävän nopeasti. Ahjo on matkalla koronan jälkeisestä syvästä kuilusta kohti nopeaa kasvua. Syksy on alkanut taloudellisesti hyvin. Nyt meillä on tuulta purjeissa ja veto on hyvä”, Sari-Liia Tonttila toteaa.

Partnerina vuodesta 2019 toiminut strategi Eva Torra kokee uuden hallituksen ja strategian tuovan yhtiöön uutta energiaa.

”Hallituksen somerekrytointi toimi hienosti ja saimme loistavat osaajat hallitukseemme. Viestintä on kasvuala ja kansainväliset markkinat osoittavat, että yritysjohto tarvitsee strategista integroidun viestinnän näkemystä”, Torra sanoo.

Ahjo Communications on maailman arvostetuimpiin viestintätoimistoketjuihin kuuluvassa Weber Shandwickin maailmanlaajuisessa verkostossa. Ahjon asiakkaita ovat esimerkiksi Subway, Zalando, Eksote, Abbvie, Klinik Healthcare Solutions, Väylävirasto, Ericsson, Hyxo ja Helsingin yliopiston tutkimushanke EPELI.