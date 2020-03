Lukuaika noin 5 min

Vuoden aikakauslehtimainos -sarjassa ehdokkaina olivat Aikakausmedian ja Markkinointi&Mainonta -lehden Kuukauden aikkarimainos -kisassa mukana olleet ja Aikakausmedia ADS:n kautta välitetyt mainokset.

Tuomariston arvioitavana oli noin 100 mainosta viime vuodelta. Parhaana aikakauslehtimainoksena palkittiin tuomariston yksimielisellä päätöksellä Pidä Saaristo Siistinä ry:n mainos ”Suomen roskakalat”.

Perusteluissaan tuomaristo kiinnitti huomiota erityisesti viestin onnistuneeseen välittämiseen:

”Tärkeä ja ajankohtainen mainos avautuu katsojalle ensisilmäyksellä, mutta tarjoaa ammennettavaa useammalle katselu- ja lukukerralle.”

”Kollektiivinen vastuu tuodaan esiin leikkisällä tavalla, minkä ansiosta mainos ei herätä katsojassa torjuntaa tai vastareaktiota.”

”Moneen käyttöön soveltuva kuvitus herättää ajattelemaan ja saa jopa viemään viestiä spontaanisti eteenpäin”, tuomaristo perustelee kilpailun tiedotteessa.

Vuoden aikakauslehtimainos 2019 Suomen roskakalat •Mainostaja: Pidä Saaristo Siistinä ry •Mainostoimisto: Tmi Kuisma Väänänen •Julkaistu: Mainostaja, Ympäristö ja Terveys

Shortlistalle pääsivät voittajan lisäksi Aurinkomatkojen mainossarja "Vastuullisuus kuuluu pakettiin" ja Oatlyn "It’s like you know what, but made for you know who".

Tuomaristoon kuuluivat valokuvaaja Juha Arvid Helminen, MARK Markkinointiliiton toiminnanjohtaja Sanna Laakkio, Dentsu Aegis Networkin Media Specialist Niina Mökkönen, Valores Consultin markkinointitutkija, semiootikko Vaula Norrena, Unilever Finlandin markkinointipäällikkö Ilse Siekkinen sekä TBWA\Helsingin AD Juha Takalo. Tuomariston puheenjohtajana toimi Aikakausmedian markkinointi- ja tutkimuspäällikkö Outi Itävuo.

Myös Nordea ja Fiskars voitokkaina

Markkinoinnillinen ratkaisu aikakausmediassa -sarjan voitti Nordean millenniaalinaisille suunnattu kampanja ”Puhutaan rahasta”.

Sarjan valintakriteereissä painotettiin erityisesti monikanavaisen aikakausmediamainonnan erityispiirteiden onnistunutta hyödyntämistä.

Tuomariston mukaan Nordea onnistui kampanjallaan tarjoilemaan usein vaikeiksi tai epäkiinnostaviksi koetut raha- ja pankkiasiat millenniaalinaisille arkipäiväisellä ja helposti lähestyttävällä tavalla. Tuomaristo luonnehtii kampanjaa tyylikkäästi toteutetuksi ja yhteiskunnallisesti tärkeäksi.

”Keinovalikko huomioi kohderyhmän mediankäytön erityispiirteet, ja tärkeä aihe hyötyi monipuolisesta käsittelystä: natiiviartikkeleissa, vaikuttajayhteistyössä, printtiadvertoriaalissa, podcasteissa ja chatfiction-sarjassa tuotiin esiin omaan taloudenhallintaan liittyviä asioita useista eri näkökulmista”, tuomaristo kmmentoi.

Kampanja näkyi muun muassa Trendin ja Lilyn somekanavissa ja Lily.fissä, vaikuttaja Anna Kauhalan Anna Vihervaarasta -blogissa sekä Trendi-lehdessä. Kampanjan toteutti A-lehdet.

Kolmantena mainonnallisena sarjana Editkilpailussa palkittiin Vuoden aikakausmediamainostaja. Sarjan voittaja vuonna 2019 on Fiskars Group, joka on tuomariston mukaan tehnyt laadukasta, hyvin huomattua ja lukijoille mieluisaa mainontaa jo vuosia.

Vuonna 2019 Fiskars kasvatti panostuksiaan aikakauslehtiin Iittalan, Arabian ja Fiskarsin brändeillään, ja kasvun myötä aikakauslehdet saivat entistä suuremman roolin mainostajan mediamixissä.

Vuoden aikakausmediamainostajan valitsee vuosittain Aikakausmedian Mediamyyntiryhmä, jossa on edustettuna kaikkien suurimpien aikakausmediakustantajien mediamyyntijohto. Puheenjohtajana myös tässä sarjassa oli Aikakausmedian Outi Itävuo.

Jantso Jokelin vuoden aikakauslehtitoimittaja

Aikakausmedian vuosittaisessa Editkilpailussa oli 15 toimituksellista sarjaa, joissa kilpailun tuomaristojen arvioitavana oli kaikkiaan 410 ehdotusta palkittavista aikakausmedioista ja alan ammattilaisista.

Vuoden 2019 aikakauslehtitoimittajaksi valittiin Veikkauksen X-lehteen kirjoittava Jantso Jokelin. Sarjan tuomaristo mukaan Jokelinin jutuissa kuuluu kirjoittajan persoonallinen, tarkasti havainnoiva ja jäljittelemätön ääni ja niistä huokuu älykäs ja lämmin huumori.

Toimittajan kieli on rikasta, ja hän rakentaa journalisminsa vahvalle faktapohjalle ja luovasti käytettyjen lähteiden varaan.

Jokelinin lisäksi toimittajasarjassa menestyivät toimittajat Essi Salonen Kotiliedestä sekä Sanna Sommers Kauppalehti Optiosta. Kilpailusarjaan tuli 37 ehdotusta voittajasta, ja tuomaristo teki arvionsa toimittajan kahden vuonna 2019 julkaistun jutun perusteella.

Vuoden 2019 aikakauslehtikansista ylivoimaisesti eniten ääniä sai Viinilehti 9/2019. Kaikkiaan 12 550 annetusta äänestä kansi sai 1 921 ääntä. Äänestäjät kiittelivät erityisesti kannen tyylikkyyttä ja harmoniaa.

”Tyylikäs kokonaisuus, mistä selviää lehden sisältö ja luonne”, ”Keskiaika, still life ja hipsteriys samassa paketissa”. Seuraavaksi eniten ääniä kilpailussa saivat Suomen luonto 10/2019 ja Kotivinkki 18/2019.

Annettujen äänien määrä lähes kaksinkertaistui viime vuodesta. Mukana kisassa oli 20 kantta, jotka tuomaristo oli valinnut kisaan lähetetyistä lähes 80 kannesta. Lehdet edustivat hyvin Aikakausmedian jäsenkustantajien ja -julkaisijoiden eri lehtiryhmiä; yleisölehtiä, ammatti- ja järjestölehtiä sekä asiakaslehtiä.

EDITKILPAILUN 2019 VOITTAJAT TOIMITUKSELLISISSA SARJOISSA

• Vuoden kansi, yleisöäänestys

Viinilehti 9/2019

•Vuoden myyvin irtonumerokansi kansi

Anna 47/2019

•Vuoden 2019 feature-juttu yleisömediassa

Olipa kerran Pasila, Suomen Kuvalehti

Toimittaja Elina Järvinen, toimittaja Vappu Kaarenoja, kuvittaja Ville Tietäväinen

• Vuoden 2019 lifestyle-juttu yleisömediassa

Satavuotias kukoistaa jälleen, Meidän Talo

Toimittaja Mariia Sarilo, kuvaajat Timo Pyykkö ja Hannes Paananen

• Vuoden juttu ammatti- ja järjestömediassa

Iso-Syötteen kolme kovaa - evakuointi, ERICA ja synergia, Pelastustieto

Freelancer-toimittaja Marko Partanen, kuvat Jari Moilanen/Airmoilanen, Juho Tolonen, Ville Honkonen ja grafiikka Peter Bange

•Vuoden 2019 juttu asiakasmediassa

Merestä nostettu, Life Magazine

Toimittaja Satu Rämö, kuvat Björgvin Hilmarsson

• Vuoden 2019 henkilökuva aikakausmediassa

”Sirkka Ikonen”, valokuvaaja Maiju Pohjanheimo, ET-lehti

• Vuoden 2019 lifestyle-kuvasarja aikakausmediassa

”On siitä iloakin”, valokuvaaja Jirina Alanko, Image

• Vuoden 2019 kuvareportaasi aikakausmediassa

”Surffaten kohti tasa-arvoa”, valokuvaaja Giovanni Astorino, Maailman Kuvalehti

• Vuoden brändilaajennus aikakausmediassa

Apu Juniori, Apu, A-lehdet Oy

• Vuoden lifestyle-toimittaja

Sanna Mansikkamäki, Kotiliesi

•Vuoden aikakauslehtitoimittaja

Jantso Jokelin, X-lehti

• Vuoden 2019 ammatti- ja järjestömedia

E>, Toimihenkilöliitto Erto

• Vuoden 2019 asiakasmedia

Kotitalo, Isännöintiliiton Palvelu Oy

• Vuoden 2019 yleisömedia

Taito, Taitoliitto / Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry