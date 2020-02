Lukuaika noin 1 min

Ensi viikolla Channel 4 -kanavalla esitettävässä ohjelmassa kuvataan lapsia poimimassa kahvipapuja ja raahaamassa säkkejä kuudella Guatemalassa sijaitsevalla tilalla, joiden uskotaan toimittavan tavaraa Nespressolle. Asiasta kertovat muun muassa The Guardian ja CNN.

Viimeiset 14 vuotta Nespresson brändilähettiläänä toiminut Oscar-palkittu näyttelijä George Clooney kertoo olevansa ”yllättynyt ja surullinen” asiasta. Clooneyn mukaan Nespressolla onkin vielä ”töitä tehtävänä”, jotta työskentelyolosuhteet paranevat.

Samaan hengenvetoon hän jakaa kiitosta toimittaja Anthony Barnettille, joka on tutkinut Nespresson toimintaa ja tuotantoketjua dokumenttia varten.

Nespresson vastuulliseen toimintaan keskittyvän advisory boardin jäsenenä toimiva Clooney toivoo, että Barnett jatkaa tutkimuksiaan ja tuo esille, mikäli vaadittavaa kehitystä tuotantoketjussa ei tapahdu.

”Hyvän yritysvastuullisuuden valvonta ja tasapaino ei ole vain yrityksen itsensä, vaan myös riippumattomien toimittajien, kuten (Anthony) Barnettin asia, jotta kaikkien toimijoiden antamia lupauksia voidaan tarkastella”, Clooney sanoo.

Nespresso on osa Nestléä, joka on on maailman suurin ruoka- ja juomayhtiö. kahviaan eettisesti ja vastuullisesti tuotettuna mainostavan kahvivalmistajan toimitusjohtaja Guillaume Le Cunff sanoo antamassaan lausunnossa, että yrityksellä on nollatoleranssi lapsityövoiman käyttöä kohtaan.

”Sitä ei voi hyväksyä. Mikäli esille nousee väitteitä, joiden mukaan korkeita vaatimuksiamme ei noudateta, toimimme välittömästi”, Le Cunff kommentoi.

Vuonna 2019 ilmoitettiin Nespresson mukaan vain kahdesta lapsityövoimankäyttötapauksesta, vaikka Nespresson kahvitiloille tekivät vuoden aikana lukuisia tarkastuskäyntejä niin yrityksen omat valvojat kuin myös useat kolmannen osapuolen toimijat.