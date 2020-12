Lukuaika noin 1 min

Suomalainen markkinointiosaaminen loistaa tänä vuonna Eurobestissä useilla shortlist-paikoilla. Eurobest julkaisi kilpailun finaaliin eli shortlistoille päässeet työt tänään.

Suomalaistoimistoista suurimman potin vei TBWA\Helsinki, jonka työt saivat yhteensä 20 shortlist-paikkaa. TBWA\Helsingin Burger Kingille suunnittelema Love Conquers All -kampanja nappasi peräti neljä paikkaa Outdoor-kategoriassa ja kaksi paikkaa Industry Craft -kategoriassa.

Kampanja perustuu mainokseen, jossa Burger Kingin maskotti The Burger King suutelee McDonald’sin virallista maskottia, klovni Ronald McDonaldia. Burger Kingin markkinointiviestinnässä pieni kiusoittelu pitkäaikaista kilpakumppania kohtaan on toistunut useasti.

Myös TBWA:n Prismalle suunnittelema etätyöhön suunniteltu vaatemallisto Telcollection sai yhteensä kolme shortlist-paikkaa Brand Experience -kategoriassa.

Hasan & Partnersin Nesteelle suunnittelema The Most CO2-Friendly Route nousi shortlistalle kahdessa eri PR-kategorian palkintoluokassa. Pr-kategorian shortlistalle nousi myös Kurion Nesteelle ja Mantsiselle suunnittelema Zero Exclusion.

Miltton on mukana palkintokisassa yhdellä shortlist-paikalla. Yhtiön Nesteelle suunnittelema The Moment of Truth on ehdolla Creative Strategy -kategoriassa.

Eurobestissä shortlist-paikkoja saivat kaikkiaan 377 työtä 23 eri maasta. Eniten paikkoja meni tänä vuonna Ruotsiin, Ranskaan ja Belgiaan. Kulta-, hopea, ja pronssipalkintojen saajat julkistetaan verkossa ensi viikon maanantaina. Pää- ja erikoispalkintojen saajat julkistetaan ensi viikon torstaina 10. joulukuuta.