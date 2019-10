Lukuaika noin 1 min

Morgan Stanley -yhtiön analyytikot povaavat palvelulle räjähtävää starttia. Vuoteen 2025 mennessä analyytikot uskovat palvelulla olevan jopa 136 miljoonaa tilaajaa. Vertailun vuoksi Netflix onnistui houkuttelemaan ensimmäisen kuuden toimintavuotensa aikana noin 40 miljoonaa maksavaa tilaajaa. Tällä hetkellä Netflixistä maksaa 151 miljoona asiakasta.

Arvio perustuu CultOfMac-sivuston mukaan siihen, että kymmenen prosenttia Apple-käyttäjistä tilaa 4,99 dollarin hintaisen palvelun. Rahaa Applen kassaan näistä tilauksista kilahtaisi noin 9 miljardia dollaria vuosittain.

Vauhti on myös tämän ennusteen mukaan huomattavasti kiivaampaa kuin Apple Musicilla, joka on reilussa neljässä vuodessa kerännyt noin 60 miljoonaa maksavaa käyttäjää.

Matkassa on luvassa myös jonkin verran mutkia. Vaikka Apple onkin polttanut omiin sisältöihin jo miljardin verran rahaa, on originaalisisältöä tarjolla huomattavasti vähemmän kuin Netflixissä tai Disney+ -palvelussa. Tarjolla on myös niin paljon palveluita, että kaikille ei yksinkertaisesti enää riitä maksavia asiakkaita.

Apple myös tarjoaa vuoden ilmaistilausta uuden Apple-tuotteen ostajalle, tämä saattaa pudottaa uskollisimmat Apple-fanit pois palvelun maksavien tilaajien joukosta – ainakin aluksi.

