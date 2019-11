Lukuaika noin 1 min

Jos et vielä ole kuullut Daruden legendaarista Sandstormia, voit korjata asian ensi perjantaina mihin aikaan tahansa. Radiokanava HitMix ei nimittäin lähetä aalloille tuona päivänä mitään muuta musiikkia.

Kappale julkaistiin 20 vuotta sitten ja se on Suomen kaikkien aikojen menestyneimpiä. Striimauskertoja on ohjelmapäällikkö Satu Ristelin tiedotteen mukaan kertynyt eri palveluissa yli 350 miljoonaa. Musiikkivideolla on yksin YouTubessa yli 165 miljoonaa näyttökertaa.

"Onhan se nyt ihan hullua ja hullun siistiä, että omasta biisistä on tullut ilmiö. Ihanan hulluuden samoilla leveleillä on myös HitMixin soittomaratoni! Nyt vielä kun joku todistettavasti kuuntelee sen koko päivän”, Darude eli Ville Virtanen sanoo tiedotteessa.

Kuulostaa haasteelta. Neliminuuttinen kappale ehtii vuorokaudessa soida noin 350 kertaa.

”Olen analysoinut Sandstormin menestystä varmaan miljoonia kertoja yksikseni sekä kollegoiden ja ystävien kanssa pääsemättä mihinkään tyhjentävään ratkaisuun, mutta yksi asia on selvä: jokin siinä resonoi niin monissa ihmisissä”, Virtanen jatkaa.

Artistin mukaan Sandstorm loi pohjan hänen koko uralleen ja hän on nöyrästi kiitollinen kaikille kuuntelijoilleen.

Tavallaan HitMix lähettää aalloille muutakin, sillä kanavan Jysäri-risteily seilaa Silja Europalla torstaina ja perjantaina. Esiintyjien joukossa on muun muassa kanavan iltapäivää juontava Kimmo Sainio.