Kyseisen työkalun tarkoitus on urkkia työntekijöitä, jotka valmistelevat verkossa yli sadan hengen joukkotapaamisia. Näiden epäillään olevan organisoitua protesteja. Asiasta kertovat uutistoimisto Bloomberg ja The Next Web.

Bloomberg siteeraa nimettömän Googlen työntekijän muistiota, jossa tämä kertoo havainneensa yhtiön valmistelevan vakoilutyökalua. Se olisi osa Chrome-selainta ja sillä voitaisiin valvoa kaikkia työntekijän toimia.

Tämä Chromen laajennusosa raportoisi työntekijän esimiehille kaikista yli sadan hengen kalenteritapaamisista. Tai sellaisista tapaamisista, joihin on varattu 10 huonetta tai enemmän kokoontumistiloiksi.

Tämä viittaa ”yritykseen urkkia kaikkia tilaisuuksia, joissa työntekijät yrittämään toimia joukolla”, kertoo vuodettu muistio.

Google on kieltänyt kaikki nämä väitteet ja sen mukaan tarkoitus on kartoittaa roskapostin ja väärien kalenterimerkintöjen määrää.

Laajennusosan teon on kerrottu alkaneen syyskuussa ja joidenkin Googlen työntekijöiden pääsy suunnitteluasiakirjoihin on estetty.

On hyvä huomata, että samaan aikaan useissa raporteissa kerrottiin Googlen kalenterin roskamerkintäongelmista. On siis mahdollista, että laajennusosan suunnittelu todella liittyy tähän ongelmaan.

Väitteet siitä, että kysymys olisi todella valistaa ihmisiä olemaan huolellisempia kalenterinsa kanssa ja estää heitä automaattisesti hyväksymästä suurien kokousten kutsuja kalenteriinsa, eivät kuitenkaan kestä päivänvaloa.

Google ei ole esittänyt mitään todisteita siitä, että ihmiset laittaisivat työtoveriensa kalentereihin ”huijauskokouksia”. Ja vaikka näin olisikin, kalenteriin voisi liittää samanlaiset suotimet ja estot kuin Googlen sähköpostissa jo on.

Kaiken lisäksi asia tulee julkisuuteen samaan aikaan, kun yhtiön sisällä työntekijät ovat alkaneet järjestäytyä ajamaan etujaan.

Googlen työntekijät järjestivät viime vuonna näyttäviä ulosmarsseja työpaikallaan, joiden yhteydessä haettiin huomiota väitetylle sukupuolisille häirintätapauksille ja työntekijöiden syrjinnälle yhtiössä.

