Suomen-pomo. Kauppatieteiden maisteri Niina Koskinen aloitti Nestlén Suomen-maajohtajana elokuun 25. päivänä. Hän on työskennellyt Nestléllä vuodesta 2013 lähtien, ja viimeksi hän on vastannut Suomen kahviliiketoiminnasta. Suomessa Nestléllä on yli 300 työntekijää ja lastenruokatehdas Turussa sekä liemi- ja kastiketehdas Juuassa.

KIMMO HAAPALA