Arabia kokeilee uutta palvelua, joka tarjoaa vaihtoehdon perinteiselle omistamiselle. Marraskuussa avautuvassa astiapalvelussa asiakas voi valita itselleen sopivan astiapaketin ja maksaa sen käytöstä kuukausittain. Astiapaketin kokoa voi muokata tarpeidensa mukaan kahden hengen paketista jopa 12 hengen astiastoon. Vuoden kestäneen sopimuskauden jälkeen asiakas voi vaihtaa astiasarjaa, palauttaa astiat tai lunastaa ne itselleen.

”Astiapalvelumme elää asiakkaan mukana, kun elämäntilanteet ja tarpeet vaihtuvat. Pienessä yksiössä pärjää muutaman hengen astiastolla ja perheen kasvaessa tai vaikkapa kimppakämppään muuttaessa tarvitaan astioita isommalle porukalle. Palvelumme avulla on helppo hankkia juuri omaan elämäntilanteeseen sopivat laadukkaat astiat”, Arabian liiketoimintajohtaja Nora Haatainen sanoo tiedotteessa.

Astiapalvelussa ovat valittavana muun muassa Arabian Mainio Sarastus-, KoKo-, Tuokio- ja 24h-sarjat. Astiapaketit sisältävät mukin, syvän lautasen, leipälautasen ja ruokalautasen, ja paketin kuukausihinta määräytyy valitun astiasarjan ja -määrän mukaan.

Myymälään palautetut astiat myydään Vintage-palvelussa, joka myy käytettyjä, hyväkuntoisia Iittalan ja Arabian arjen käyttöastioita. Rikkimenneet tai huonokuntoiset astiat kierrätetään. Keramiikka murskataan hienoksi jauheeksi, jota käytetään tiilimassan valmistamisessa, ja lasimurskaa puolestaan hyödynnetään eristeenä käytettävän vaahtolasin ja lasivillan valmistamisessa.

”Suhtautuminen omistamiseen ja kuluttamiseen on muuttunut, ja erityisesti nuoret suosivat tavaroiden jakamista, lainaamista ja vuokraamista”, Haatainen kertoo.

Arabia-brändi kuuluu Fiskars Groupiin, jolle kiertotalouden edistäminen on tärkeä osa vastuullisuutta. Astiapalvelu on yksi esimerkki kiertotalouden luomasta uudesta liiketoimintamahdollisuudesta.

”Arvot ja kuluttajatottumukset ovat muutoksessa, ja palveluille on suuri tarve. Siksi mekin olemme rohkeasti testaamassa uusia ratkaisuja. Esimerkiksi Vintage-palveluamme kokeiltiin keväällä 2018, ja nyt se on osa kaikkien Suomen myymälöidemme toimintaa. Meiltä on tulossa jatkossakin vastaavia pilotteja. Uusien palveluiden ja liiketoimintamallien kokeilu perustuu strategiaamme ja tarjoaa erinomaisia mahdollisuuksia innostaa kuluttajia positiivisella ja kestävällä tavalla”, Fiskars Groupin palvelukehitysjohtaja Tomas Granlund toteaa tiedotteessa.