Väärän tiedon ja niin sanottujen valeviestien leviäminen on ollut pikaviestisovellus WhatsAppille kiusallinen ongelma. Nyt Facebookin omistama palvelu vastaa haasteeseen, uutisoi TechCrunch.

Palvelu testaa Brasiliassa, Italiassa, Irlannissa, Meksikossa, Espanjassa, Britanniassa sekä Yhdysvalloissa ominaisuutta, jossa käyttäjä voi napauttaa suurennuslasin muotoista kuvaketta usein eteenpäin välitetyn viestin yhteydessä.

Klikattuaan viestiä käyttäjä saa viestin sisällön (teksti tai kuva) auki ulkoisessa verkkohaussa. Tätä kautta hän voi tarkistaa, ovatko viestissä esitetyt väitteet täyttä totta, osittain totta tai aivan puutaheinää, WhatsApp ilmoittaa blogipostauksessaan.

Valeviestien ja väärän tiedon leviäminen on häirinnyt WhatsApp-käyttäjiä eri puolilla maailmaa, kenties kaikkein huomattavammin yhdellä päämarkkinoista, Intiassa.

Pari vuotta sitten palvelu joutui rajoittamaan viestien lähettämistä Intiassa, koska maassa levisi valheellisia viestejä ja huhuja lapsia sieppaavista ihmisistä. Väärät tiedot johtivat väkivaltaisuuksiin ja levottomuuksiin.

Kuluvana vuonna WhatsAppissa on levinnyt viestejä, joissa on muun muassa esitetty vääriä väittämiä koskien koronavirukselle keksittyjä parannuskeinoja.

Uusi ominaisuus on parhaillaan pilottivaiheessa. Toistaiseksi on epäselvää, kuinka pian ja kuinka laajalti WhatsAppin on määrä levittää uutta palveluaan.