MTV on palkannut Lilli Blombergin uuteen tehtävään vastaamaan tähtiesiintyjien urasuunnittelusta. Nimityksen kautta MTV edistää tavoitettaan kiinnittää entistä enemmän huomiota myös esiintyjien henkilökohtaisen uran tukemiseen.

Yhtiön mukaan Blomberg vastaa uudessa työssään MTV:n Talent Managementista ja osallistuu sisältöjen kehitykseen yhdessä muun kehitystiimin kanssa sekä toimii tuottajana valituissa ohjelmissa.

Blombergin uusi titteli on development manager. Hän raportoi MTV:n sisältöjohtajalle Marko Karvolle.

Karvo täsmentää M&M:lle, mistä Talent Managementissa on kyse:

”Suunnittelemme entistä tarkemmin tähtiesiintyjiemme urasuunnitelmia ja sopimuksia. Mietimme, minkälaisissa ohjelmissa he esiintyvät ja minkälaisia yhteistyömalleja teemme heidän kanssaan. MTV:lle esiintyjät ovat aina olleet kaikki kaikessa, ja nyt entistä enemmän keskiössä. Tämä nimitys on meille tosi iso juttu. Lilli on ehdottomasti yksi Suomen tuottajatähdistä”, Karvo sanoo.

Blomberg aloittaa tehtävässä marraskuussa. Hän siirtyy MTV:lle luovien ja yhteiskunnallisten vaikuttajien manageritoimistosta Mellakka Managementilta, jossa hän on toiminut managerina.

Sitä ennen Blomberg on tehnyt pitkän uran tuotantoyhtiöpuolella. Hänet tunnetaan varsinkin Moskito Televisionilta, jossa hän työskenteli vuosia vastaavana tuottajana. Hän on vastannut lukuisien hittiohjelmien tuotannoista. Esimerkkejä niistä ovat Yökylässä Maria Veitola, Kuppilat kuntoon, Jyrki Sukula! sekä Sukulan suojatit, joista hän on voittanut viisi Venla-palkintoa.

Blombergin mielestä on mahtavaa päästä osaksi MTV:n tiimiä.

”Onnistuneen sisällön tekemiseen tarvitaan kaikkien tekijöiden yhteistä intohimoa ja näkemystä. Esiintyjät ovat Maikkarille ensiarvoisen tärkeitä, ja arvostan todella sitä kokonaisvaltaista ammattitaitoa ja heittäytymistä, jolla nämä tähdet työtänsä tekevät. On ilo päästä työskentelemään tuon hienon joukon kanssa”, Blomberg sanoo tiedotteessa.