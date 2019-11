Lukuaika noin 1 min

Saarioinen ja Bob the Robot nostivat Suomen kultakantaan Amsterdamissa järjestetyssä Epica Awards 2019 -kilpailussa.

”Kyllä klassikon tunnistaa” -nimeä kantava mainosfilmi voitti kultaa kategoriassa Best Use of Sound.

Filmillä ruotsalaisen yhtyeen Europen ikoninen The Final Cout Down -kappale saa persoonallisen tulkinnan tyypillisen suomalaisasunnon keittiössä. Filmin on ohjannut Juho Konstig.

Suomi nappasi tämänvuotisessa Epicassa kullan lisäksi yhden hopean. Lidl Suomen tilaama mainoselokuva ”Selli” vetosi tuomaristoon palkinnon arvoisesti kategoriassa Retail Services – Film. Mainoksen on suunnittellut Folk Finland ja tuottanut Directors Guild.

Filmillä seurataan syrjäisessä vankilassa tuomiota kärsivän miehen sekä vanginvartijan yhteistä joulun viettoa, johon oman mausteensa antaa yllättävällä tavalla myös Lidl.

”Selli” palkittiin aiemmin tänä vuonna järjestetyssä Voitto-gaalassa Grand Prix -palkinnolla.

Tänä vuonna 33. kerran järjestettävä Epica Awards on markkinointiviestinnän alalla poikkeuksellinen kilpailu, sillä voittajien valinta on kokonaan journalistien käsissä.

Tuomaristo koostuu markkinointia ja mainontaa seuraavista medioista. Kilpailu on avoin mainostoimistoille, tuotantoyhtiöille, valokuvaajille ja suunnittelijoille.