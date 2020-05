Lukuaika noin 3 min

Kun Carita Peltonen lanseerasi viime syksynä metsästä ammentavan Metsä/Skogen-konseptikaupan Mannerheimintielle, ajoitus oli loistava. Suomalainen metsä kiinnosti meillä ja muualla, koska urbaanit ihmiset kaipasivat rauhaa ja suomalaisia, luonnon tuotteita.

Sitten tuli korona.

”Kyllähän tämä koettelee kuin olisi lyöty moukarilla päähän. On turha jäädä harmittelemaan. Olemme suunnanneet kaikki resurssit putken päähän. Erityisesti verkkokauppa on työllistänyt”, Carita Peltonen kertoo.

Metsä on korona-aikana näkynyt mediassa. Kun rajoitukset asetettiin ja turvavälejä pidetään, luonto tarjoaa rauhoittumisen tilaa suomalaisille.

Yrittäjä Peltonen keksi konseptikauppaidean, kun toipui burnoutista nimenomaan metsän rauhassa.

”Metsässä huomaa nytkin, että luonto jatkaa kiertokulkuaan”, hän sanoo nyt.

Resurssien suuntaaminen ”putken päähän” tarkoittaa sitä, että Metsä/Skogen on puurtanut kansainvälistymisen strategian parissa myös poikkeusaikana.

Business Finlandilta Metsä/Skogen sai rahoitusta, ja yksi tärkeimpiä kehityskohteita oli jo ennen kriisiä Aasian-markkina. Peltonen kiittelee vuolaasti muitakin rahoittajiaan: Osuuspankki uskoi kansainvälistymisen ja kasvun strategiaan. Pääomasijoittajista Katariina ja Mikko Laakkonen ovat olleet sitoutuneesti mukana alusta saakka.

Rahoittajat ovat saaneet hyviä uutisia koronakriisistä huolimatta. Peltonen on juuri tehnyt aiesopimuksen japanilaisen kumppanin kanssa. Lähitulevaisuudessa on tarkoitus avata pop up -kauppoja Japaniin. Ja jos ne menestyvät, tarjolla on pysyvämpää jalansijaa tavarataloista. Japani on ollut yksi tärkeä markkina alusta asti ja tv-ryhmä sieltä ehti käydä Mannerheimintien liikkeessäkin.

Kehitteillä oleva Aasian-kytkös lohduttaa vaikeassa tilanteessa.

”Asioita voi edistää, vaikka ei pääse tapaamaan. Toivottavasti yhteistyö aktivoituu konkreettisesti pian”, Carita Peltonen sanoo.

Verkkokauppaan vauhtia

Peltonen on monen muun suomalaisen yrittäjän tapaan pistänyt hihat heilumaan, vaikka tilanne on vaikea. Vauhtia kriisin aikana on saanut myös verkkokauppa, joka avattiin viime viikolla.

”Verkkokauppa kehittyy vaiheittain”, Peltonen sanoo.

Hän kuvailee tuoretta verkkokaupan konseptia ”minimetsäksi”, jonka kaikki tuotteet ovat pääosin kotimaista tuotantoa. Vain pellava tulee ulkomailta. Verkkokaupan kehittämisessä Metsä/Skogen on tehnyt yhteistyötä Adventure Clubin kanssa, jolla on referenssejä verkkokaupan ratkaisuista muun muassa Adidakselle, Tommy Hilfigerille ja Reimalle.

”Kuukauden sisällä verkkokauppaan tuodaan elämys kaikille aisteille – paitsi tietysti ääni ja maku”, Peltonen naurahtaa.

Metsä/Skogenilla kauppakonseptiin kuuluu tilaelämys, jota pyritään strategisen kumppanin kanssa tuomaan myös verkkoon. Maltillinen kehitys on tärkeää, Peltonen pohtii. Vaikka Aasiasta puhutaan, tärkeintä on alkuvaiheessa lähialueen palvelu.

”Otetaan oppi ensin läheltä. Ensin Suomi, EU ja sitten vasta muualle”, Peltonen sanoo.

Yksinäisyyttä vastaan

Kolmas iso korona-ajan hanke on uusi hyväntekeväisyyskampanja. Viime viikolla Metsä/Skogen julkaisi vuoden yhteistyösopimuksen HelsinkiMission kanssa.

”Kyse ei ole koronatempauksesta. Olen pidempään hakenut yhteistyökumppania hyväntekeväisyyteen”, Peltonen kertoo.

HelsinkiMission kanssa on lanseerattu I'm With You -vaatemallisto, jonka printin on suunnitellut muun muassa Marimekolla mainetta niittänyt Maija Louekari.

Ennen kaikkea hyväntekeväisyysyhteistyön tarkoituksena on kuitenkin tuoda lohtua. Yksinäisyys korostuu nyt, mutta yksinäisyyttä on ollut ennen koronaa ja tulee olemaan koronan jälkeen.

Metsä voi auttaa siinäkin, uskoo Carita Peltonen. Helsinki/Mission kanssa viedään elämyksiä ja kokemuksia virtuaalimetsän muodossa vanhainkoteihin. Toisaalta halutaan estää myös nuorten syrjäytymistä: nuorille tarjotaan rauhallista aikaa ja elämystilaa vaikkapa Mannerheimintien-myymälä virtuaalimetsässä.

Hyväntekeväisyysprojektia ei luotu korona-aikana, mutta sen missio eli yksinäisyyden vähentäminen sopii tähän aikaan loistavasti. Peltosen mukaan kyse on pitkäkestoisesta työstä, joka jatkuu vielä koronan jälkeenkin.