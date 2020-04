Lukuaika noin 2 min

Jos Netflix on ollut syvästi huolissaan suoratoistomarkkinoiden kiristyvästä kilpailusta, huoli ei ole ollut aiheeton. Viime syksynä lanseerattu Disney+ on haalinut tilaajia hämmästyttävällä vauhdilla, Techcrunch kirjoittaa.

Yhtiön oman ilmoituksen mukaan sillä on nyt jo yli 50 miljoonaa suoratoistopalvelun tilaajaa. Vauhti on ollut hurjaa, sillä lähtölaukaus ammuttiin vasta viime marraskuussa, noin viisi kuukautta sitten. Helmikuun alussa määräksi kerrottiin 28,6 miljoonaa. Tämän jälkeen Disney+ on avattu äskettäin useissa tärkeissä Euroopan maissa. Suomi joutuu vielä omaan starttiaan odottamaan.

Netflixillä on tuoreimpien tietojen mukaan yhä iso etumatka 167 miljoonalla tilaajallaan. Turvalliseksi etumatkaa ei kuitenkaan kannata julistaa: Netflix on kasvattanut tilaajakantaansa vuosikausia ja toimii vielä maantieteellisesti huomattavasti isommalla kentällä.

”Olemme todella vaikuttuneita siitä, miten Disney+ on vedonnut miljooniin eri puolilla maailmaa. Uskomme tämän lupaavan hyvää, kun laajennamme myöhemmin tänä vuonna uusiin maihin Euroopassa sekä Japaniin ja Latinalaiseen Amerikkaan”, Disneyn kuluttajapalveluista ja kansainvälisestä liiketoiminnasta vastaava Kevin Mayer sanoo.

Techcrunch hillitsee riemua muistuttamalla, että kaikki tilaajat eivät kuitenkaan tuo rahaa talliin. Esimerkiksi USA:ssa Verizon-operaattori on tarjonnut osalle asiakkaistaan ilmaisen Disney-vuoden.

Koronavirus on pakottanut ihmiset pysyttelemään entistä tiiviimmin kotioloissa, mikä kasvattaa Netflixin ja Disney+:n kaltaisten palvelujen kysyntää. Hyödyn voisi ajatella valuvan kaikille tasaisesti, mutta Disney+ saa sellaista koronapiristystä, josta Netflix ei pääse nauttimaan.

Streamablen mukaan Disney-pomo Bob Iger on sanonut, että yhä useammat odotetut uutuuselokuvat tuodaan nyt suoraan videopalveluun, koska elokuvateattereiden ovet pysyvät suljettuina. Vaikka Netflix nostaakin usein häntäänsä runsaalla omien sisältöjen tuotannolla, mahtavan Disney-konsernin kanssa se ei kykene tällä saralla kilpailemaan.