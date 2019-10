Lukuaika noin 1 min

Sari Kelkka sai kutsun New York Festivals Advertising Awards Grand Juryyn ja Matias Mero puolestaan tapahtuman AME Awardsiin. Palkinnot julkistetaan ja jaetaan New Yorkissa keväällä 2020.

Mero pyydettiin mukaan markkinoinnin tehokkuutta puntaroivan AME Awardsin tuomaristoon jo kolmatta kertaa. Satojen mainosten arvostelu on Meron mukaan työläs, mutta samanaikaisesti inspiroiva urakka.

”Joka kerta, kun AME Awards on lähestynyt minua kutsulla tuomaristoon, olen lupautunut innolla mukaan. Etenkin siksi, että tuomaroinnin kohteena on tuloksellisuus, joka on oikeastaan olemassaolon edellytys mille tahansa nykypäivän toimistolle ”, Mero toteaa tiedotteessa.

New York Festivals on yksi mainosalan arvostetuimmista globaaleista kisa-areenoista. Advertising Awards -kilpailussa on mukana osallistujia yli 80 maasta. Grand Jury valikoi työt kilpailun shortlistalle, josta Executive Jury valitsee voittajat paikan päällä New Yorkissa.

”Odotan kunniatehtävää suurella mielenkiinnolla. Siinä pääsee ainutlaatuisella tavalla sukeltamaan shortlistojen taakse ja näkee laajemman, sensuroimattoman kokonaiskuvan maailman parhaasta mainonnasta. Eniten odotan töitä, joista löytyy timanttisen idean, toteutuksen ja relevanssin lisäksi jotain aseistariisuvan rehellistä”, Kelkka sanoo.

Drama Queen teki viime vuonna 6,7 miljoonan euron liikevaihdon. Toimiston myyntikate oli 4,8 miljoonaa euroa. Drama Queen työllistää Suomessa 70 henkilöä.

