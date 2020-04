Lukuaika noin 3 min

Drop Design Pool järjesti maalis-huhtikuun vaihteessa osakeannin, joka toi yritykselle noin 380 000 euroa. Uusia omistajia yritys sai 11, joista kuusi on yrityksen omasta henkilöstöstä.

Yksi tällä kierroksella eniten sijoittaneista on NHL-joukkue Colorado Avalanchessa jääkiekkoa pelaava Mikko Rantanen.

Ulkoaltaat ovat Rantasen mukaan selvästi kasvava trendi omakotitalojen ja jopa rivitaloasuntojen pihoilla. Dropin kohdalla myös design ja muotoilu saivat Rantasen innostumaan.

”Dropin altaat poikkeavat muista markkinoilla olevista malleista. Pisaranmallinen, moderni muotoilu on erittäin onnistunut”, Rantanen kommentoi tiedotteessa.

Yksi tärkeimmistä tekijöistä Rantasen sijoituspäätöksen takana oli yrityksen kotimaisuus. Kaikki Drop Design Poolin sähkölämmitteiset altaat valmistetaan Suomessa.

Hän näkee Dropilla myös kansainvälisiä mahdollisuuksia.

”Kilpailu on varmasti kovaa, mutta tuote on hyvä ja pohjoismainen design on maailmalla arvossaan, joten uskon, että kasvun mahdollisuuksia löytyy”, Rantanen toteaa.

Pisaranmuotoinen, luonnosta inspiraationsa saanut Drop-allas on suunnittelija Nikolai Ruolan käsialaa, ja se sai vuonna 2015 Suomalaisen Työn Liiton myöntämän Vuoden Designteko -palkinnon.

Rantasen ohella osakeannin investoijiin lukeutuvat muun muassa TSCAP Holding Ab, Honkaniemi Development Oy, Mediadrive Oy sekä Oy Cherwik Ab.

Ennen uutta rahoituskierrosta yrityksen suurimmat omistajat olivat sarjayrittäjä ja enkelisijoittaja Anssi Kivirannan perustama Kiviranta Group Oy, Nikolai Ruola, Finnish Stars Ab, Leap Investors Oy sekä sarjayrittäjä ja enkelisijoittaja Matias Mäenpää.

Yhteyksiä kansainvälisiin vaikuttajiin

Drop Design Poolin toimitusjohtaja Ilkka Haapaniemi on tyytyväinen osakeantiin. Erityisen mielissään Haapaniemi on siitä, että myös koronaepidemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen aikana pääomasijoittajilta löytyy uskoa yrityksiin.

”Tarkoituksenamme ei ollut vain kerätä rahaa, vaan haimme mukaan henkilöitä, jotka voivat tuoda oman osaamisensa kautta firmaan muutakin lisäarvoa. Olen iloinen, että Mikko Rantanen lähti mukaan. Hän tuo tullessaan yhteyksiä kansainvälisiin vaikuttajiin Ruotsissa, Keski-Euroopassa ja Yhdysvalloissa”, Haapaniemi sanoo.

Haapaniemi on hyvillään myös siitä, että kuusi yhtiön omaa työntekijää lähti osakkaaksi. Tämä kertoo hänen mukaansa todellisesta uskosta yrityksen bisnekseen ja sen tulevaisuudennäkymiin.

”Jatkossa tavoitteenamme on kasvaa voimakkaasti. Uusitussa allasmallistossamme on nyt tekniikka, joka on käytössä maailmanlaajuisesti, joten esimerkiksi varaosia on saatavilla helposti ympäri maailman”, Haapaniemi toteaa.

Haapaniemi kertoo yrityksen solmineen tänä keväänä jälleenmyyjäsopimukset Ruotsiin, Norjaan ja Espanjaan aiemman Viron jälleenmyyjän lisäksi. Tanskan osalta neuvottelut ovat vielä hieman kesken.

”Kiinnostusta Dropin tuotteisiin on ollut paljon ja olemme selkeästi budjetoitua myyntiä korkeammalla tasolla näissä markkinoissa. Nykyisessä tilanteessa halutaan panostaa myös kotona viihtymiseen ja siihen Dropin ulkoaltaat tuovat yhden mahdollisuuden.”

Drop Design Pool Oy on vuonna 2009 perustettu designalan yritys, joka myy ulkoaltaita ja designtulia. Yrityksen liikevaihto vuonna 2019 oli 1,8 miljoonaa euroa liiketuloksen ollessa 233 000 euroa miinuksella. Drop Design Pool työllistää 7 henkilöä.