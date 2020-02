Lukuaika noin 3 min

Muotoilu- ja strategiatoimisto Ultra laajentaa toimintaansa myös kotimaahan. Valtaosa vuoden ikäisen toimiston asiakkaista on kansainvälisillä markkinoilla niin Yhdysvalloissa, Aasiassa, Lähi-Idässä kuin Euroopassakin.

Yksi yrityksen uusista suomalaisasiakkaista on äänieristettyjä työtiloja valmistava Framery, jonka tuotekehityksen kanssa Ultra on tehnyt tiivistä yhteistyötä viime vuodesta lähtien.

Toimiston perustajaosakkaat ovat Olli Laaksonen, Jarno Lehtinen ja Joonas Vartola. Heistä Lehtinen ja Vartola ovat keränneet pitkän kokemuksen autoteollisuudesta.

Olli Laaksonen kertoo Lauttasaaressa kotipaikkaansa pitävän toimiston tekevän tyypillisesti töitä yrityksen ylimmän johdon ja tuotekehityksen kanssa. Lähtökohtana on jokaisen asiakkaan kohdalla arvon luominen muotoilun keinoin

”Lähtökohtamme on aina arvon luominen muotoilun keinoin. Muotoilu on keskeinen kilpailutekijä, jonka hyödyntäminen vaatii erinomaista asiakasymmärrystä.”

”Katsomme muotoilua kokonaisvaltaisesti, erikoisosaamistamme on suunnitella laajoja kokonaisuuksia yksittäisten tuotteiden sijaan”, Laaksonen kuvaa toimiston filosofiaa.

Suomalaisuus näkyy Ultran tekemissä töissä Laaksosen mukaan tietynlaisena puhtautena designissa. Skandinaavinen selkeä muotoiluperinne kulkee jossain määrin mukana, vaikka se ei Ultran tekemissä töissä Laaksosen mukaan välttämättä näy yhtä paljon kuin joidenkin muiden yritysten kohdalla.

”Meidän firmamme designkieli ei oikeastaan ole erityisen suomalainen. Emme toteuta mitään tiettyä tyylisuuntaa, vaan mietimme asiakaskohtaisesti, mitä on tehtävä”, Laaksonen kertoo M&M:lle.

Perustajaosakkaista Lehtinen ja Vartola ovat hankkineet kattavan kokemuksen autoteollisuudesta. Lehtinen on työskennellyt yli kymmenen vuotta Toyota Motor Companyn vanhempana muotoilijana useiden eri mallien parissa ja Vartola viiden vuoden ajan Teslalla suunnittelemassa muun muassa Teslan S,X,Y ja 3-malleja sekä SpaceX-rakettia.

”Autoteollisuus on teollisen muotoilun korkeakoulu, sen oppeja voi soveltaa monilla muillakin aloilla. Autot ovat nykyajan kompleksisimpia tuotteita, niissä on lukuisia muotoilun kannalta kriittisiä elementtejä, joiden on sekä oltava toiminnallisesti korkeatasoisia että erotuttava edukseen kilpailijoista”, Vartola toteaa.

Yksi Ultran muotoilema ja juuri Pohjois-Amerikassa markkinoille tullut työ on Skydio 2 -drone. Skydio on kohdettaan seuraamaan kykenevien dronejen johtavia valmistajia. Skydio 2:n muotoiluhaasteena oli yhdistää alan parhaimmat lento-ominaisuudet ja edistyksellinen teknologia tehokkaaseen tuotantomalliin.

”Ultran Joonas työskenteli yhdessä suunnittelutiimiemme kanssa ja auttoi meitä Skydio 2:n muotoilun eri vaiheissa”, Skydion Head of Hardware Engineering Ben Thompson sanoo tiedotteessa.

Ultran perustajaosakas Jarno Lehtinen toteaa, että Suomella on vahva muotoiluperinne, jota Ultra haluaa osaltaan kehittää siirtymällä yksittäisistä tuotteista laajempien ja moniulotteisempien kokonaisuuksien muotoiluun.

”Kansainväliset asiakkuutemme osoittavat, että tälle työlle on globaalia kysyntää. Nyt haluamme tuoda tätä ajattelua voimallisemmin myös kotimaan markkinoille. Muotoiluosaamisen ja asiakasymmärryksen yhdistämisellä suomalaisyritykset voivat vallata entistä suuremman osan alansa markkinoista ja vauhdittaa huomattavasti kansainvälistymistään”, Lehtinen toteaa.

Vuonna 2019 Ultra teki noin 370 000 euron liikevaihdon. Tällä hetkellä kolme perustajaosakasta ovat yrityksen ainoat vakinaiset työntekijät. Olli Laaksonen kertoo, että yrityksen hakee tänä vuonna kasvua sekä taloudellisesti että henkilöstön suhteen.

”Mietimme rekrytointeja koko ajan ja haemme kasvua myös sitä kautta. Arvioimme kaikkia rekryjä hyvin tarkasti. Pohdimme huolella, kenet voi ottaa ja kuka sopii meille. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole jatkaa kolmen hengen voimin”, Laaksonen kertoo.