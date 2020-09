Lukuaika noin 2 min

Videomainontaan keskittynyt mainosteknologia- ja mediamyyntiyhtiö Smartclip on nimittänyt Aki Ronkaisen Suomen-markkinoiden myyntijohtajakseen. Helsingistä käsin työskentelevä Ronkainen vastaa Smartclipin liiketoiminta-alueen kehittämisestä ja korvaa tehtävässä yhtiön Suomen-toiminnoista aiemmin vastanneen Jaakko Rautasen. Rautanen jättää Smartclipin työskenneltyään yhtiössä kahdeksan vuotta.

Ronkainen siirtyy Smartclipin palvelukseen mediayhtiö Otavamediasta, jossa hän työskenteli digitaalisten palveluiden myyntipäällikkönä. Ronkainen toimii myös digitaalisen mainonnan ja markkinoinnin etujärjestön IAB Finlandin videomainonnan työryhmän puheenjohtajana.

Kahdeksan vuotta Suomessa toimineen Smartclipin mukaan Ronkaisen palkkaaminen edesauttaa yrityksen kasvua markkina-alueella, sillä Ronkaisen kokemus kotimaisista medioista yhdistettynä hänen rooliinsa IAB:ssa tukee hänen laajaa osaamistaan ja tietämystään videomainonnasta ja paikallisesta markkinasta.

Smartclip Mikä: Videomainontaan keskittynyt mainosteknologia- ja mediamyyntiyhtiö Perustettu: Saksassa vuonna 2008 Pohjoismaissa: vuodesta 2010 Suomessa: vuodesta 2012 Pääkonttori: Hampurissa Saksassa Omistus: Mediengruppe RTL Deutschlandin tytäryhtiö. Euroopan suurin televisioyhtiö RTL osti Smartclipin vuonna 2015. RTL:n pääomistaja on saksalainen mediakonserni Bertelsmann.

Ronkainen siirtyy Smartclipin palvelukseen lokakuun 13. päivänä. Hän raportoi Smartclipin Pohjoismaiden kaupalliselle johtajalle Hilde Marie Gundersenille.

”Aki tuntee Suomen markkinan, ja hän on monipuolisen kokemuksensa ansiosta täydellinen ehdokas toteuttamaan uutta Smartclip 2.0 -strategiaa, johon kuuluu liiketoimintamme kasvattaminen ja paikallisten videomarkkinoiden tukeminen mainosteknologialla ja mediamyynnillä. Haluan myös kiittää Smartclip Nordicin puolesta Jaakko Rautasta hänen kahdeksan vuoden aikana tekemästään työstä ja sitoutumisesta, joka nosti Smartclipin Suomen markkinoille”, Gundersen sanoo tiedotteessa.

Ronkainen kertoo olevansa innoissaan päästessään liittymään Smartclipin työyhteisöön ja kehittämään omaa ammattitaitoaan uuden haasteen parissa.

”Mielestäni Suomen markkinoilla on valtavasti potentiaalia, kun on kyse videomainonnan kehittämisestä älykkäillä tuotteilla, vahvalla teknologialla ja paikallisilla kumppanuuksilla, jotka tukevat ja auttavat paikallisia toimijoita markkinoilla. Smartclipillä on olemassa kaikki tarvittavat valmiudet ja laadukkaat ratkaisut, joiden pohjalta on hyvä lähteä kehittämään liiketoimintaa”, hän kommentoi tiedotteessa.