Koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika vaikuttaa ihmisten arkeen kaikkialla. Muodin verkkokauppa Zalando reagoi tilanteeseen tuottamalla pikavauhdilla televisioon, sosiaaliseen mediaan sekä yrityksen omiin kanaviin tarkoitetun kampanjan.

Keskiössä on lyhyt kampanjafilmi, jolla yhteensä 11 vaikuttajaa esittelee omia tapojaan harrastaa urheilua ja liikuntaa kodissaan.

Mukana ovat muun muassa berliiniläinen jooganopettaja Steph Cusack ja Saksaa olympialaisissa edustanut painonnostaja Max Lang. Vaikka he tekevät harjoituksia fyysisesti yksin, todellisuudessa kokemus on usein jaettu, sillä ihmiset osallistuvat samoihin harjoituksiin etänä.

Vaikka Zalando on aktiivinen markkinoija, kyseessä on yritykselle kahdelle tavalle ennen kokematon kampanja. Kyseessä on ensimmäinen sataprosenttisesti kauko-ohjattuna toteutettu Zalandon kampanja.

Lisäksi tuotantoaikataulu oli yrityksen historian lyhyin. Prosessi eteni ideasta maaliin kolmessa viikossa. Keskeinen ajatus on osoittaa konkreettisesti, millä tavoin koronapandemia vaikuttaa tavallisten asiakkaiden elämään.

”Together I am strong” -nimisen kampanjanfilmin on ohjannut Stefanie Soho Filmi yhdistää erilaisia luovia ratkaisuja sekoittamalla kuvituksia, drone-videoita ja stop motion -videoita. Kuvituksista vastaa animaatio- ja motion design -ratkaisuja tuottava toimisto Deveroe.

Zalandon markkinointiosaston johtaja Marie Frickel kertoo, että yhtiö nostaa kampanjan avulla esille paitsi nykyisen poikkeuksellisen tilanteen, myös kuluttajakäyttäytymisen tuoreen muutoksen.

”Asiakkaamme ostavat yhä enemmän urheiluvaatteita, kuten juoksu- ja joogavaatteita. Rajoitusten ja sosiaalisen etäisyyden myötä heidän on oltava luovia pysyäkseen aktiivisina”, Frickel kertoo M&M:lle.

Uudistunut prosessi

Zalando on muuttanut markkinointiprosessiansa Frickelin mukaan nopeasti vastaamaan nykyistä tilannetta. Yrityksen uusi markkinointikokoonpano on rakennettu ajatuksella, että sisällön tuottaminen etenkin Zalandon omiin kanaviin onnistuu tarvittaessa hyvin nopeasti.

Samalla yhtiö on mukauttanut kampanjoiden suunnittelua ja toteutusta, jotta on mahdollista vastata suurempiin teemoihin, jotka ovat nousevat esille markkinointikalenterissa olevien suunnitelmien lisäksi. Uusi suunnittelumalli pitää sisällään paljon videotapaamisia ja -keskusteluja.

”Sillä on suuri ero, istuvatko kaikki samassa huoneessa, vai ilmestyykö kukin virtuaalisesti näytölle. Aiemmin meillä ei myöskään ollut mahdollista tavata esiintyjiä tai tuottajaamme Stefanie Sohoa etukäteen. Meidän piti vain luottaa siihen, että he ovat oikeat valinnat tätä kampanjaa varten.”

”Koko prosessi oli erittäin nopea. Olemme ylpeitä todistaessamme, että jopa kotitoimistossa voimme tuottaa loistavan kampanjan, johon asiakkaamme voivat samaistua”, kiteyttää Frickel.

Apua pienille ja keskisuurille brändeille

Verkkokaupan palvelut ovat koronakriisin aikana entistä relevantimpia monille ihmisille. Maaliskuu oli Zalandolle yhtiön viestinnästä vastaavan Anne Vibe Hansenin mukaan haastava, mutta nyt kysyntä on jälleen lähtenyt kasvuun.

Yhtiö haluaa tukea kaikenlaisia muotimerkkejä, suunnittelijoita ja vähittäiskauppiaita, jotka kärsivät koronaviruskriisin vaikutuksista, ja vahvistaa samalla teollisuuden monimuotoisuutta.

”Pienille ja keskisuurille kumppaneille tarjoamme verkkonäkyvyyttä Zalando Marketing Services -palvelun kautta vuoden 2020 loppuun saakka, koska uskomme, että kumppaniohjelmamme soveltuu parhaiten pienille tuotemerkeille saattamaan omat tuotteensa miljoonien asiakkaiden eteen”, Hansen kertoo M&M:lle.

Berliinissä vuonna 2008 perustettu muodin verkkokauppa ja verkkokaupan alusta Zalando myy vaatteita, asusteita kenkiä ja kosmetiikkatuotteita 17 Euroopan maahan. Aktiivisia asiakkaita on yli 29 miljoonaa.

Zalando teki ­vuonna 2018 noin 5,388 ­miljardin euron ­liikevaihdon. Liiketulos vuonna oli 173,4 miljoonaa euroa.