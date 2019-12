Lukuaika noin 1 min

Gold&Green Foods Oy ja Suomen UNICEF ovat tehneet kolmivuotisen kumppanuussopimuksen vuosille 2020-2022. Yhteistyö tulee näkymään muun muassa Nyhtökaura-tuotteissa. Gold&Green Foods on sitoutunut tukemaan UNICEFin toimintaa kolmen vuoden ajan lahjoituksin.

Gold&Green Foodsin ja Suomen UNICEFin yhteistyö alkaa tammikuussa, kun vuoden 2020 ensimmäisten kuukausien aikana myydyistä Nyhtökaura Nude -tuotteista lahjoitetaan 20 senttiä pakkaukselta UNICEFin työhön heikoimmassa asemassa olevien lasten hyväksi. UNICEF tekee työtä kaikkialla maailmassa taatakseen lapsen oikeudet terveyteen, turvaan, koulutukseen ja tasa-arvoon – myös kriisien keskellä.

Gold&Green Foods haluaa yhteistyön avulla lisätä tietoutta myös ravitsemuksen merkityksestä lapsen ja nuoren kehitykseen sekä valistaa ruokaa koskevien valintojemme vaikutuksista ympäristöön. Teemat linkittyvät vahvasti Gold&Green Foodsin arvoihin ja toimintaan kasviproteiinien valmistuksessa.

”Haluamme muuttaa maailmaa ateria kerrallaan, ja meille on tärkeää rakentaa parempaa tulevaisuutta. Halusimme ryhtyä yhteistyöhön UNICEFin kanssa, jotta voimme olla varmoja siitä, että autamme lapsia juuri siellä, missä apua tarvitaan kipeimmin. Tulevaisuus on lasten ja nuorten – lähellä ja kaukana, joten sillä on väliä, millaisen maailman heille jätämme”, perustelee Gold&Green Foodsin toimitusjohtaja Maija Itkonen yhteistyötä tiedotteessa ja jatkaa:

”Ruoka on yksittäisen ihmisen voimakkaimpia keinoja vähentää ilmastorasitusta, ja haluamme osaltamme tarjota kuluttajille herkullisia ja helppoja vaihtoehtoja ilmastotalkoisiin.”

"Olemme erittäin iloisia yhteistyöstä. Gold&Green Foods on innovatiivinen yritys, joka työskentelee samojen arvojen puolesta kuin me UNICEFilla", sanoo tiedotteessa Suomen UNICEF ry:n pääsihteeri Marja-Riitta Ketola.