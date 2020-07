Lukuaika noin 2 min

Nokia-puhelimia valmistava suomalaistaustainen yritys HMD Global ottaa kaiken irti Kiina-antipatiasta Intiassa. Viime aikoina Intiassa on levinnyt kiinalaisten tuontituotteiden laaja boikottiliike.

Kaikki sai alkunsa keväällä, kun Kiina ja Intia ottivat maiden rajalla yhteen. Tilanne kiihtyi sotilaalliseen selkkaukseen viime kuussa, jossa 20 intialaista sotilasta kuoli. Kiina-viha on saanut lisää vauhtia kasvavien koronalukujen myötä, sillä intialaisten mielestä koronavirus on kiinalaisten tahallaan levittämä vitsaus. Kampanja leviää somessa nimellä #BoycottChineseProducts.

HMD Global kerää laajasti huomiota intialaisissa medioissa väitteillään, joiden mukaan yrityksen kaikki laitteet on valmistettu Intiassa.

"Olemme ainoa eurooppalainen tuotemerkki tele-ekosysteemissä ja ylpeitä suomalaisesta perinnöstämme. Vaikka puhelimemme on suunniteltu Suomessa, 100 prosenttia laitteistamme on valmistettu Intiassa”, kertoi HMD Globalin johtaja Sanmeet Singh Kochhar Indian Express -lehdessä.

”Kun otetaan huomioon Intian kuluttajien nykyinen suuntaus, brändin perinne on yhtä tärkeä monille käyttäjille kuin itse laite. Nokia on nykyään ainoa eurooppalainen matkapuhelinbrändi, ja sillä on hyvät mahdollisuudet luoda kuluttajille lisäarvoa”, Kocchar kommentoi Kauppalehdelle.

Markkina-analyytikot epäilevät HMD Globalin väitteitä.

”Kysyisin tarkennusta eli mitä tarkoittaa väite, jonka mukaan kaikki sen puhelimet ovat valmistettuja Intiassa? Älypuhelimessa on 350–400 komponenttia, ja jotkut niistä ovat peräisin harvinaisista maametallimateriaaleista, joita louhitaan Kiinassa runsaasti. On hyvin epätodennäköistä, että Nokia-puhelimissa ei käytettäisi mitään kiinalaisia komponentteja”, sanoo TechArc-tutkimustoimiston johtaja Faisal Qawoosa.

Yritys on ilmoittanut useaan kertaan Intian olevan sille yksi avainmarkkinoista. Maan älypuhelinmarkkinat ovat kasvussa, mutta koronaviruksen epäillään aiheuttavan myynnin hidastumista ja tuotteiden pölyyntymistä varastoihin. HMD ei paljasta Intian myyntilukujaan.

Yritys ei myöskään ole pystynyt kasvattamaan brändiä tarpeeksi houkuttelevaksi, Qawoosa lisää.

”Tuotemerkki ei ole noussut Intiassa tarpeeksi tunnetuksi, mikä puolestaan kuluttaa yhtiön resursseja. Vaikka tilaa olisi nyt markkinoilla, onko yrityksellä rahaa ja resursseja hyödyntämään tätä mahdollisuutta?”

Intian hallitus on myös lähtenyt ottamaan etäisyyttä Kiinaan ja ilmoitti viime viikolla estävänsä pääsyyn 59 suosittuun kiinalaissovellukseen, kuten Tiktokiin, turvallisuuden nojalla.