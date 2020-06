Tunturipöllön näkee nykyisin lähinnä Korkeasaaressa, sillä Lappiin laji tulee pesimään vain parhaina jyrsijävuosina. Maailmanlaajuisesti laji on luokiteltu vaarantuneeksi ja niitä on arviolta jäljellä enää alle 30 000 yksilöä.

Ruoka- ja elintarvikealan markkinointikisa FAB Awards toi suomalaistoimistoille kunniaa, kun Drama Queen ja Hasan & Partners pääsivät palkinnoille töillään.

Hasan saavutti kaksi hopeista palkintoa Reilun Kaupan suklaalle tekemällään Chocogeddon-kampanjalla, josta myös M&M uutisoi syksyllä.

Kampanjalla pyrittiin valistamaan siitä, miten ilmastonmuutos uhkaa kaakaon viljelyä ja sitä ympäröivää eläimistöä. Kampanjassa kuvattiin suklaasta tehty pöllö, apina, elefantti ja sammakko, jotka sulivat.

”Tunturipöllö on Suomessa erittäin uhanalainen ilmastonmuutoksen takia. Sammakot ympäri maailman kärsivät, mutta erityisen kipeästi Ghanassa, joka on maailman toiseksi suurin kaakaontuottajamaa. Afrikannorsulla on vaikeuksia sopeutua muuttuvaan ympäristöön. Etelä-Afrikan apinat ovat vaarassa ja niillä on kohonnut riski kuolla sukupuuttoon”, Hasanin sivuilla selitetään eläinvalintoja.

Reilun kaupan mukaan suklaa sellaisena kuin me sen tunnemme voi kadota vuoteen 2050 mennessä tai muuttua harvinaiseksi luksustuotteeksi. Kampanja noteerattiin kohtalaisen hyvin myös kansainvälisillä mediasivustoilla.

Palkinnoista toinen tuli Online Advertising -verkkomainoskategoriasta, jossa ei hopeista parempaa tänä vuonna edes jaettu. Toinen puolestaan tuli Poster / Outdoor / OOH -ulkomainoskategoriasta, jonka voittajaa ei tänä vuonna näytä päihittävän mikään: voitto meni Burger Kingin Moldy Whopperille.

Moldy Whopper vei FABin seitsemästä Grand Prix’tä kotiin kolme, ja kampanjan luoja, ruotsalaistoimisto INGO vielä neljännen eli vuoden toimisto -tittelin. Drama Queen saavutti yhden pääpalkinnoista.