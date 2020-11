Lukuaika noin 1 min

Pinkertonit olivat 100 vuotta sitten erittäin pelättyjä, sillä etsivätoimisto ei epäröinyt käyttää kovia otteita saadakseen haluamansa. Pinkertoneja käytettiin laajalti myös käskyjä kyseenalaistamattomana lihaksena, etenkin työväen liittojen sekä lakkotoimien murskaamisessa.

Vaikka Pinkertonit nykyisin pyrkivätkin pitämään toimintansa nuhteettomana, paha maine on edelleen vahvasti mukana. Osasyynä on varmasti se, että yhtiö on edelleen valmis ajamaan työnantajan etua vakoilemalla kansanliikkeitä ja työväen liittoja.

Motherboard kertoo, että Amazonin globaalin turvallisuuden osastolta on vuotanut liki 30 Amazonin turvallisuusanalyytikoiden kirjoittamaa raporttia. Niiden mukaan Pinkertonin operatiivien tehtävänä on ollut vakoilla Euroopassa olevien varastojen työntekijöitä sekä laajasti tarkkailla työväen liittoja, ympäristöaktivisteja sekä muita yhteiskunnallisia liikkeitä.

Amazon on halunnut vahtia varastotyöntekijöitä mahdollisten liittojärjestäytymisen varalta. Kerättyyn tietoon kuului muun muassa tarkka aika, paikka, lähde, odotetut ja toteutuneet osallistujat, tapahtuman tarkat kuvaukset sekä valituksen aiheet.

Kerätty data jaettiin koko Amazonin turvahenkilöstölle.

Amazon myös tarkkailee orastavia kansanliikkeitä kuten Greta Thunbergin käynnistämää Fridays for Future -lakkokampanjaa, Black Lives Matter -liikettä sekä Ranskassa riehuneiden keltaliivien toimintaa, koska se pitää kansanliikkeinä potentiaalisena riskinä, joka vaikuttaisi sen toimintaan.

Amazonin edustaja Lisa Levandowski myöntää, että Amazon on palkannut Pinkertonit, mutta vain varmistaakseen arvokuljetusten turvallisuuden. Levandowski kieltää väitteet, että Amazon syyllistyisi vuodettujen asiakirjojen kaltaiseen vakoilutoimintaan.

”Kaikki mitä teemme on täysin laillista”, Levandowski kommentoi.