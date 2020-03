Lukuaika noin 2 min

Koronapandemian vaikutukset markkinointi- ja mainosalaan ovat alkaneet näkyä. Yksi suurimmista, hasan & partners aloitti lomautus yt-neuvottelut tänään. Neuvottelujen piirissä ovat kaikki hasan & partnersin työntekijät, joita on noin 90.

”Neuvottelujen tarkoitus on varautua markkinan tämänhetkiseen epävarmuuteen, ja niissä sovitaan mahdollisista osa- ja määräaikaisista lomautuksista”, hasan & partners groupin toimitusjohtaja Eka Ruola sanoo.

Prosessi kestää kaksi viikkoa. Ruola ei osaa sanoa vielä, kuinka pitkiä mahdolliset lomautukset toteutuessaan olisivat, mutta maksimissaan ne ovat 90 päivää.

”Tietenkin töitä tehdään täysillä koko ajan, auki ollaan ja aktiivisia”, hän sanoo.

Ruola korostaa, että tärkeintä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa on se, että ihmiset ovat turvassa. Siksi talossa on siirrytty etätöihin. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että kaikkiin kokouksiin voi osallistua Google Hangoutsin kautta ja työtä tehdään erilaisilla digialustoilla.

”Meille on ensisijaisen tärkeää, että henkilökuntamme ja asiakkaamme ovat turvassa. Lisäksi täytyy todeta, että minä sekä muu johto olemme ylpeitä siitä, miten tehokkaasti ja nopeasti olemme saaneet etätyömallin käyttöön. Ihmiset ovat tarttuneet siihen hyvin ja aktiivisesti.”

Ruola sanoo, että asiakkuuksia hoidetaan myös etätyönä.

”Suunnittelutyötä pystyy hyvin tekemään tällä tavalla, samoin myös presentaatioita ja work shoppeja. Meillä kun on jonkin verran myös kansainvälisiä toimintoja, niin esimerkiksi teknologia-avusteinen presentointi ei ole meille vierasta. Emme todellakaan aina mene paikan päälle, vaikka olisi normaalikin tilanne.”

Hasan & partners -konserniin kuuluu yhteensä kuusi yksikköä, joista TBD sijaitsee San Francisossa ja Perfect Fools Tukholmassa. Suomessa toimivat lisäksi Frankly Partners, Raw&Land ja PR-toimisto hasan communications.

”Taistelutahtoa täytyy pitää yllä”

Ruola ei usko, että ihmisten ideointikyky kärsii, vaikka ajat ovat nyt synkät ja joitakin projekteja on jouduttu siirtämään tai lykkäämään. Millaiseen tilanteeseen koronakriisi alalla johtaa, on vaikea ennustaa.

”Seuraamme tarkasti mitä tapahtuu, ja kyllä hidastumista on nähtävissä. Vielä on vaikea sanoa, mihin tämä kaikki menee, mutta kyllä tällä vaikutuksensa on, se on ihan selvää”, Ruola sanoo.

Hän haluaa valaa taisteluhenkeä nyt koko alalle.

”Tietysti taistelutahtoa täytyy pitää yllä kaikin tavoin. Olen ilahtunut siitä, kuinka paljon proaktiivisia ajatuksia ihmisillä syntyy. Meillä on esimerkiksi avattu keskusteluryhmä, jossa ihmiset käyvät keskusteluja siitä, mitä ajatuksia tämä kriisi herättää. Kommunikoida täytyy mahdollisimman paljon, ja kuten presidenttikin sanoi, henkistä läheisyyttä täytyy olla ja yhteinen päämäärä siitä, että kyllä tästä selvitään.”