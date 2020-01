Lukuaika noin 2 min

Adidas on julkaissut Originals-linjalleen uuden mainosfilmin, jossa on mukana useita bränditallin supertähtiä Pharrell Williamsista korealaiseen Blackpink-yhtyeeseen ja NBA-tähti Tracy McGradyyn. Superstar-kenkämerkkiin keskittyvän spotin on ohjannut näyttelijänä paremmin tunnettu Jonah Hill.

Mukana on myös suomalaisväriä, sillä minuutin mittaisessa mainoksessa vilahtaa myös suomalainen vaatesuunnittelija Anna Isoniemi.

Aalto-yliopiston kasvatti on jo opiskelijavuosinaan säväyttänyt sekä Aallon Näytöksessä että Hyères’n muotisuunnittelukilpailussa, jossa hän ylsi finaaliin.

Isoniemen ensimmäinen Näytös-mallisto vuonna 2018 lainasi kuvakieltä kilpa-autoilun maailmasta. Urheilukuvasto on läsnä myös nykyisessä työpaikassa. Adidas Originalsille Isoniemi on hiljattain suunnitellut oman Adidas x Anna Isoniemi -malliston, joka on parhaillaan kaupoissa.

Adidas x Anna Isoniemi-mallistossa näkyvät kaikki suomalaissuunnittelijan tavaramerkit eli graafiset linjat, diskovaikutteiset ja dramaattisena hehkuvat värit sekä tietysti paljetit. Jalkapallohenkisissä pelipaidoissa on rinnuksessa kaupunkitekstejä, tietysti suomeksi: Pariisi, Shanghai, Lontoo ja New York mainittu!

Isoniemi vilahtaa mainoksessa ajassa 0.29 tekemässä työtään, ja kuviin on mahtunut myös näyttävä paljettimekko hänen Adidas-mallistostaan.

Spotti seuraa niin ikään Adidas-kasvoihin kuuluvaa skeittaria Jenn Sotoa läpi rakennuksen, jonka eri huoneissa eri ikäiset ja eri alojen ihmiset työskentelevät – Isoniemi mukaan lukien. Adidas on aiemmin viestittänyt, että yksi sen bisneksen kulmakivistä eli Originals-linja käyttää vuonna 2020 nimenomaan tiimityön voimaa teemana mainoksissaan.

Superstar on yksi Adidaksen klassikkomalleista, joka esimerkiksi vuonna 2015 oli maailman suurimman tennarimarkkinan eli USA:n myydyin tennari. Vuonna 2015 pelkästään Superstareja myytiin USA:ssa 15 miljoonaa paria.

Spotin on ohjannut näyttelijä Jonah Hill, joka tunnetaan myös rakkaudestaan tennareihin ja katumuotiin. Elokuvien The Wolf of Wall Street, Moneyball ja Superbad tähti on aiemmin esiintynyt muun muassa skeittibrändi Palacen mainoksissa.

Hiljattain Adidas ja Hill julkistivat yhteistyön, jossa projekteina etukäteen mainittiin ainakin Superstar- ja Samba-kenkämallien uudistusta, ja Hillin tarkoitus tehdä myös suunnittelijan työtä. Ensimmäisenä näytteenä yhteistyöstä julkaistiin kuitenkin enemmän Hillin päätyötä lähennä oleva tuote eli mainoselokuva.