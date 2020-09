Ervin Latimer on Vuoden nuori suunnittelija 2020.

Palkittu muodintekijä. Ervin Latimer on Vuoden nuori suunnittelija 2020.

Ervin Latimer on tänä syksynä esillä kahdestakin syystä: hänet palkittiin tänään Vuoden nuori suunnittelija 2020 -kilpailun voittajana, ja samana päivänä julkistetaan Latimerin suunnittelema kangastalo Vallilan ensimmäinen vaatemallisto.

Molempia mallistoja yhdistää kestävän kehityksen teema. Vuoden nuori suunnittelija -kilpailun tehtävänantona oli suunnitella monikäyttöinen, kertakäyttökulttuurin vastainen hybridivaate. Latimerin voittomallisto ammentaa ideoita drag-kulttuurista.

”Teen silloin tällöin keikkaa drag-artistina, ja pidän siitä, miten siinä käytetään vaatteita sukupuolioletuksille nauramiseen ja niiden parodioimiseen”, hän sanoo.

Kilpailumallistossa hän yhdistää vanhoista nahkatakeista kerättyä kierrätysnahkaa, hapsuja ja kukkakuoseja niin, että kukin käyttäjä voi koota itseään puhuttelevan kokonaisuuden. Housut, takit ja paidat muuntuvat haalareiksi ja mekoiksi.

Kuka: Vuoden nuori suunnittelija 2020, Ruskeat Tytöt Median toimituspäällikkö Syntynyt: Helsingissä vuonna 1988 Koulutus: Vestonomi 2016, valmistuu Taiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta tänä vuonna Ura: Tankalaisen Heliot Emil -vaatemerkin pääsuunnittelija, italialaisen Alyxin suunnittelija, mukana H&M Design Award -kilpailussa 2018.

Tänään julkistettavassa Vallila 2ndCycle -mallistossa puolestaan on käytetty Vallilan ylijäämäkankaita. Kankaat on suunnitellut Howard Smith, nykyään 92-vuotias taiteilija, joka on suunnitellut Vallillalle satoja printtejä 1960-luvulta alkaen.

”Aloite malliston suunnitteluun tuli Vallilalta, mutta minulle syntyi nopeasti henkilökohtainen, emotionaalinen suhde tähän työhön. En ollut tiennyt, että Suomessa on ollut mustia suunnittelijoita jo 50 vuotta sitten”, Latimer sanoo.

Hän haluaa molemmilla mallistoillaan laajentaa käsitystä suomalaisuudesta ja suomalaisesta muodista.

”Käsitys suomalaisuudesta laajenee, ja olen osa sitä muutosta: Miltä näyttää suomalainen malli tai suomalainen suunnittelija, ja kuka on suunnitellut perinteisen suomalaisen kangastalon printtejä. Olen itse marginaalin marginaalissa, koska olen ruskea suunnittelija Suomen kaltaisessa maassa sekä homoseksuaali suunnittelija”,Ervin Latimer sanoo.

”Haluan raivata tilaa myös näille kokemuksille.”