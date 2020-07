Lukuaika noin 5 min

Suomalaisuudella voi olla elintarvikemarkkinoilla positiivinen kaiku, mutta paljon riippuu siitä, miten hyvin Suomi kohdemaassa tunnetaan, kertovat Business Finlandin alla toimivan Food from Finland -ohjelman ohjelmapäällikkö Esa Wrang ja Food from Finlandin Pakkauksella vauhtia vientiin (Boosting Export with Packaging) -koulutusohjelman projektipäällikkö Mari Lappi-Kaipio.