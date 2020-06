Lukuaika noin 2 min

KTM Anna Salo on nimitetty Avidly Oyj:n Helsingin-toimiston operatiiviseksi johtajaksi 1.4.2020 alkaen. Aikaisemmin Salo on työskennellyt Avidly-konserniin kuuluvan Avidly Media Oy:n toimitusjohtajana.

Muutos liittyy Avidlyn strategian päivittämiseen ja organisaation laajempaan kehittämiseen.

”Olemme sekoitelleet tiimejä ja lähteneet törmäyttämään osaamista sillä ajatuksella, että se vastaisi asiakaskokemuksen kehittämiseen ja että saamme koko ajan vähän nopeammin tehtyä uutta palvelukehitystä”, Salo kertoo.

Törmäyttämisellä pyritään eroon sisäisistä siiloista.

"Eri toimintojen väliset siilot ovat yksi suurimmista haasteista markkinoinnin, myynnin ja asiakaskokemuksen rakentamisen kannalta sekä asiakkaan puolella, toimistojen välillä että toimistojen sisällä. Avidlyssä pyritään saumattomaan asiakaskokemuksen suunnitteluun ja tämä muutos edistää sitä. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa liiketoimintanäkemyksen ja asiakasymmärryksen roolia suunnittelun kaikissa vaiheissa, tuoda datan avulla selkeyttä arkeen ja sen myötä antaa aikaa luovuudelle ja uuden oppimiselle", kuvailee Salo.

Salo on toiminut viimeiset kolme vuotta Avidlyn mediatoimiston vetäjänä ja sitä ennen 11 vuotta Dagmarilla useissa digitaalisen ja dataohjatun markkinoinnin rooleissa.

”Viimeiset kolme vuotta ovat olleet upea oppimismatka itselleni esimerkiksi luovaan suunnitteluun, myynnin ja markkinoinnin yhdistämiseen ja PR:n rooliin markkinoinnissa. Olen prosessiorientoitunut ihminen ja mielestäni on tärkeää, että arjen rakenteet ja prosessit ovat selkeitä, koska uskon, että ne tuovat sitten vapautta luovuudellekin”, Salo kertoo.

Avidlyn Helsingin-toimipisteessä työskentelee noin 90 markkinoinnin, viestinnän ja digitaalisen liiketoiminnan ammattilaista.

"Helsinki on suurin toimistomme ja laajin yhdistelmä erilaisia osaamisalueita. Haluamme, että sen vetäjänä on taustaltaan laajasti markkinoinnin kentän osaava ja vahvasti digitaustainen johtaja kuten Anna. Helsingin muutoksen on tarkoitus antaa suuntaa laajemmalle muutokselle koko Avidlyssa kansainvälisesti", kertoo tiedotteessa Avidlyn Suomen operatiivinen johtaja Teea Björklund."

Lue myös: Avidly irtisanoi 13 henkilöä ja lomautti kolme – joitakin lähti itse kesken yt-neuvotteluiden