Felicitas Mehiläisen markkinointiviestinnän Henkilökohtuisesti-konseptin visuaalinen ilme palkittiin Lontoossa tällä viikolla järjestetyssä kansainvälisessä Content Marketing Awards (CMA) -kilpailussa toisella sijalla. Konseptin on suunnittelut Vapa.

CMA on Content Marketing Associationin järjestämä kilpailu, jossa valitaan vuoden parhaat sisältömarkkinoinnin työt ja toimistot. Vapa oli kilpailun finaalissa ehdolla myös Lasten Mehiläisen asiakkaille suunnatulla Lapsuuden tekijät -konseptilla ja Kulta Katriinalle tehdyllä Kaupunkilaisen kahvikulttuurin puolesta -konseptilla. John Brown Median tekemä Stockmann Magazine on tänä vuonna CMA:n loppukilpailussa kolmessa kategoriassa.

Henkilökohtuisesti-kampanja haluaa vaikuttaa lapsettomuuskeskusteluun

Hopealla palkitulla Henkilökohtuisesti-konseptilla halutaan kiinnittää huomiota lapsettomuuden henkilökohtaisuuteen. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta lapsettomuuden monista syistä ja tarjota vertaistukea niille, joille lapsettomuus on ajankohtainen asia tai joilla siitä on omia kokemuksia.

“Henkilökohtuisesti” viittaa aiheen henkilökohtaisuuteen: se, mitä kohdussa tapahtuu tai ei tapahdu, on aina henkilökohtainen asia. Felicitas Mehiläinen haluaa muistuttaa, että lapsettomuus voi olla oma valinta, mutta se voi johtua myös esimerkiksi hedelmättömyydestä tai kumppanin puuttumisesta. Olipa kyseessä vapaaehtoisuus tai ei, on lapsettomuus aina henkilökohtainen asia.

#henkilökohtuisesti-tunnisteella kulkevalla keskustelulla halutaan muuttaa nykyistä lapsettomuuteen liittyvää keskustelukulttuuria.

“Lapsettomuuden ympärillä käytävä keskustelu on tärkeää, ja se koskettaa monia. Vapa kiteytti oivaltavasti aiheen herkkyyden markkinointiviestinnän konseptiin, pääviesteihin ja kuvamaailmaan. Toivottavasti keskustelu henkilökohtaisuudesta tavoittaa mahdollisimman monen”, sanoo Mehiläisen markkinointipäällikkö Reetta Rautkivi tiedotteessa.

Vapan asiakkuuspäällikkö Emma Nikka kiittää asiakasta rohkeudesta tarttua lapsettomuusteemaan uniikilla tavalla.

”Vaikka aihe on ollut jo pitkään esillä, on keskustelusta uupunut yksilön tunteiden ja aiheen henkilökohtaisuuden kunnioittaminen. Keskustelukulttuurin suunnan muutos on meidän kaikkien vastuulla”, hän sanoo tiedotteessa.

Lapsettomuuden henkilökohtaisuudesta keskusteltiin somessa ja blogeissa

“Henkilökohtuisesti”-keskustelu näkyi sosiaalisessa mediassa ensimmäisen kerran vuonna 2018. Kuluneena syksynä Felicitas vei viestinsä sosiaalisen median lisäksi myös ulkomainontaan ja vaikuttajayhteistöihin. Keskustelussa on ollut mukana sosiaalisesta mediasta tunnettuja vaikuttajia kuten Natalia Salmela ja Hanna Väyrynen, jotka kertoivat omista kokemuksistaan lapsettomuuskeskustelussa. Kommentteja blogeissa ja somessa kertyi satoja.

“Olemme todella yllättyneitä siitä, miten paljon kampanja keräsi somessa kommentteja. Moni lapseton kokee, että asiaa pitää selitellä. Olemme vaikuttuneita ihmisten avoimesta suhtautumisesta aiheeseen, oli lapsettomuuden taustalla oma valinta tai ei. Tälle keskustelulle on selvästi ollut paikkansa, ja aiomme jatkaa aiheen puolesta puhumista”, sanoo Felicitas Mehiläisen yksikönjohtaja Miia Savander.

Felicitas Mehiläinen on yksityinen lapsettomuusklinikka, joka tarjoaa yksilöllisiä hedelmöityshoitoja Suomessa. Suomessa tahattomasti lapsettomia 20–50-vuotiaita naisia on 15–20 prosenttia. Vuonna 2015 20–34-vuotiaista naisista 14 prosenttia taas ilmoitti olevansa vapaaehtoisesti lapsettomia. Suomessa vuosittain syntyvistä lapsista 6,5 prosenttia syntyy hedelmöityshoitojen seurauksena.