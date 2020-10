Samujilla on ollut kevään aikana vaikeuksia saada toimittajiltaan tuotteita koronakriisin vuoksi.

Muotimerkki Samuji vältti viime syksynä konkurssin joukkorahoituksen avulla. Nyt verohallinto kuitenkin hakee Samujia konkurssiin, käy ilmi oikeusrekisterikeskuksen maksukyvyttömyysrekisteristä. Onko yhtiöllä tällä kertaa keinoa välttää välitöntä konkurssia?

”Teemme parhaamme selvitäksemme tilanteesta. Myymälämme toimii normaalisti ja uusia syksyn tuotteita tulee myyntiin viikoittain. Toteutamme tekemäämme sopeutussuunnitelmaa, jonka tavoitteena on saada brändi kantamaan tulevaisuuteen”, sanoo vt. toimitusjohtaja Tytti-Lotta Ojala.

Pitkään talousongelmien kanssa paininut Samuji keräsi vuosi sitten syksyllä joukkorahoituksella 205 155 euroa ja rakensi elpymissuunnitelman, jonka avulla yhtiön tilannetta on vakautettu.

Tämän vuoden aikana yhtiö on uudelleenjärjestellyt toimintojaan ja sen myötä keskittynyt myyntiin omissa kanavissaan, kertoo Ojala.

Taloudellisesta ryhtiliikkeestä huolimatta yhtiö sai tammikuussa yksipuolisen velkomustuomion. Tämän jälkeen sille on kertynyt useita protestimerkintöjä. Suurin yksittäinen velkoja on Verohallinto, jolle Samuji on velkaa 85 644 euroa.

Muotialaan keväällä raskaasti iskenyt koronakriisi on hankaloittanut Samujin tilannetta.

”Korona sotki Samujin hyvin alkaneen elpymissuunnitelman – mekään emme olleet immuuneita globaalille pandemialle.”

Koronan vuoksi Samujilla on ollut vaikeuksia saada toimittajiltaan tuotteita. Siksi esimerkiksi alun perin keväälle suunniteltua 10-vuotisjuhlamallistoa jouduttiin lykkäämään. Sen on kuitenkin määrä tulla myyntiin tämän vuoden aikana.

”Nyt tuotanto toimii taas ja odotamme myyntimme kehittyvän suunnitellusti. Liikevaihtotavoitteemme on maltillinen ja viime kuukaudet olemme olleet jo kannattavia”, Ojala sanoo.

Samujin tuorein tilinpäätös kaupparekisterissä on edelleen vuodelta 2017. Yhtiön entinen talousjohtaja Carlo Gylling sanoi alkuvuodesta, että yhtiö toimittaa puuttuvat vuosien 2018 ja 2019 tilinpäätökset kaupparekisteriin helmikuun aikana. Miksei tilinpäätöksiä ole vielä toimitettu?

”Elpymissuunnitelman toteuttaminen on vaatinut jatkuvaa priorisointia, ja olemme keskittyneet liiketoiminnan vakauttamiseen. Teemme kaikkemme, että pystymme toimittamaan tilinpäätökset mahdollisimman pian”, Ojala sanoo.