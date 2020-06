Lukuaika noin 2 min

Marimekko on palkannut uudeksi luovaksi johtajakseen Rebekka Bayn. Hän aloittaa tehtävässä 1. syyskuuta tänä vuonna. Baysta tulee myös Marimekon johtoryhmän jäsen.

”Rebekka on visionääri, jolla on ainutlaatuinen taito yhdistää vahva luova näkemys ja kaupallinen ajattelu”, Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko iloitsee tiedotteessa.

Bay tulee jatkamaan Marimekon brändin modernisointia ja laajenemista kansainvälisillä markkinoilla. Hänellä on myös vahvaa tietotaitoa Aasian markkinoista.

”Uskomme, että Marimekon missio tuoda iloa ihmisten arkielämään on nyt merkityksellisempää kuin koskaan. Ajaton ja kestävä designajattelu on ollut meille tunnusomaista yhtiön alusta asti. Rebekkan näkemyksellisellä otteella voimme edelleen vahvistaa kansainvälistä kilpailukykyämme”, Alahuhta-Kasko jatkaa.

Bay siirtyy tehtävään Uniqlolta, jossa hän on toimi luovana johtajana vuodesta 2017. Marimekko ja Uniqlo ovat myös toteuttaneet menestyksekkäitä yhteistyömallistoja viime vuosina.

Baylla on mittava kokemus eri kansainvälisistä brändeistä: Hän on työskennellyt aiemmin Everlanen design- ja tuotejohtajana vuosina 2015-2017, sekä luovana johtajana Gapilla (2012–2015), , Bruuns Bazarilla (2011–2012) ja COSilla (2006–2011). Bay on ollut myös Marimekon hallituksen jäsen huhtikuusta 2017 tämän vuoden kesäkuuhun saakka.

“Ideat ovat aina inspiroineet minua enemmän kuin muodikkuus, ja pidän luovuutta ja innovointia tärkeämpänä kuin nopeasti vaihtuvia trendejä. Uskon, että Marimekko on sekä lifestyle-brändinä että muotokieleltään nyt yhtä ajankohtainen kuin 70 vuotta siten. Olen kiitollinen ja otettu siitä, että minut on kutsuttu mukaan Marimekon luovaan yhteisöön ja odotan innolla, että pääsen liittymään joukkoon. Toivon, että tehtävässäni voin vaalia luovuutta, innostaa lahjakkaita tekijöitä, kehittää innovointia ja laatua, lisätä entisestään vastuullisia toimintatapoja ja vahvistaa Marimekon asemaa iloa tuottavana, ajattomana ja globaalina lifestyle-brändinä”, Rebekka Bay sanoo tiedotteessa.

Rebekka Bay raportoi tehtävässään toimitusjohtajalle. Satu Maaranen jatkaa Marimekon vaatetuksen, laukkujen ja asusteiden pääsuunnittelijana ja Minna Kemell-Kutvonen kuviosuunnittelusta ja kodintuotteista vastaavana design- ja tuotekehitysjohtajana. Molemmat raportoivat jatkossa Rebekka Baylle.