Taiteilijapariskunta Manuela Boscon ja Tuure Kilpeläisen firma Boskil tekee muun muassa villahuiveja, joihin on painettu Boscon maalauksia.

Marinin kaulassa olleen työn nimi on Forgive. Bosco kertoo, että maalaus on noussut yllättäen ajankuvakseen, mitä hän ei voinut työtä tehdessään tietää.

”Siinä taulussa on maalattuna viisi naista, jotka kävelevät luonnossa ihan vieritysten käsikynkkää. Se taulu valmistui aivan muutama päivä ennen kuin nämä viisi ministeriä astuivat valtaan. Naiset olivat kuin tehtyjä tauluun, vaikka heitä (Marinin hallitusta) ei vielä tekovaiheessa ollut”, Bosco kertoo.

Bosco sanoo, että hän lähetti naisviisikolle huivit heti, kun hallitus muodostettiin. Hän ei osaa sanoa, kuinka hyvin pääministeri sen symboliikan tietää.

”Teoksen nimi Forgive koskee montaa tasoa, ja nyt kun katsoo tätä kaikkea, sen voi tietysti yhdistää niin luonnon kuin ihmiskunnan tilaan nyt. Sen symboliikkaa on mielestäni hyvin ajankohtainen.”

Luonto, yhteisöllisyys ja sisarellisuus ovat Boscon mukaan hänelle tyypillisiä teemoja töissään.

Bosco sanoo, että oli silti täysi yllätys, että Marin oli valinnut hänen huivinsa kaulaansa.

”Sain viestiä, ja joku kysyi, että oliko se Boskilin huivi, joka Marinilla oli kaulassa. Se voi olla hänelle pieni asia laittaa huivi kaulaan, mutta meille pienille se on erittäin tärkeää. Support your local on taiteilijoille ja pienyrittäjille tärkeä viesti. ”

Poikkeusaika ruokkii luovuutta

Vielä Bosco ei tiedä tarkkaan, millaista vipinää Marinin esiintyminen heidän verkkokauppaansa on tuonut vuorokaudessa, mutta hän kertoo, että kuluva aika on nostanut hänen maalaustensa kysyntää.

”Maalaan yleensä suuria töitä, mutta nyt olen tehnyt pienempiä maalauksia ja täytyy sanoa, että menekki on ollut vilkasta. Ihmiset haluavat varmaankin satsata koteihin tällä hetkellä. Tuntuu että ihmisillä on enemmän aikaa kiinnittää kodin ympäristöön huomiota nyt, ja siinä taide nousee esiin.”

Boscon aviomiehen Tuure Kilpeläisen samoin kuin kaikkien muidenkin muusikoiden keikat ovat peruuntuneet keväältä ja osin myös kesältä. Boscon mukaan Kilpeläisellä on nyt aikaa kirjoittaa ja äänittää uutta tuotantoa.

”Nyt on pitänyt keksiä uusia tapoja tehdä, ja teemme myös yhdessä paljon. Esimerkiksi viime viikolla meillä oli parin tunnin IG-live chatti, jossa puhuimme luovuudesta.”

Bosco suhtautuu poikkeusaikaan uutena mahdollisuutena etsiä taiteesta uusia kulmia tai jopa löytää se.

”Tämä aika ruokkii luovuutta ja antaa mahdollisuuden myös tehdä asioita, jotka ovat aiemmin jääneet, ja pakottaa ihanalla tavalla tekemään asioita uudella tavalla. Uskon, että monet uudet asiat jäävät luovilla aloilla elämään myös tämän ajan jälkeen”, hän sanoo ja lisää:

”Veikkaan, että ainakin on aika paljon enemmän maalareita ja muusikkoja tai vähintäänkin luovan alan harrastelijoita, mikä on aivan mahtavaa.”