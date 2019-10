Lukuaika noin 1 min

Netflixin valta-asemaa käy haastamaan kaksi huomattavasti järeämmän kokoluokan yhtiötä, Disney ja Apple. The Next Web kirjoittaa jälkimmäisen kaavailuista, joista Financial Times kertoo saaneensa vihiä.

Apple lähtee kisaan hinta edellä. Sen Apple TV+ on hinnoiteltu merkittävästi muita videoviihdettä tarjoavia suoratoistopalveluita edullisemmaksi. FT:n mukaan hihasta saattaa löytyä useampikin valttikortti.

Kilpailu Netflixiä vastaan on Applelle uutta, mutta musiikkipuolella se on käynyt vuosien ajan kamppailua etenkin Spotifya vastaan. FT:n tietojen mukaan Apple harkitsee Apple TV plussan ja Apple Musicin tarjoamista edullisena pakettina. Näin sillä olisi heittää peliin jotakin, johon eivät sen paremmin Netflix, Spotify kuin Disneykään kykene vastaamaan.

TNW huomauttaa, että jos mukaan paketoidaan myös nurkan takan häämöttävän Apple Arcade -pelipalvelun tilaus ja iCloud-tallennustilaa, niin jopa olisi melkoinen nippu kasassa.

Jo nyt vahvistuksen saaneetkaan tarjoukset eivät ole huonoimmasta päästä. Edullistakaan hintaa ei tarvitse maksaa, jos ostaa iPhonen, iPadin tai Apple TV -laitteen. Niiden kylkiäisenä tulee TV Plus -palvelu vuodeksi ilman erillistä maksua.

