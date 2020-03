Lukuaika noin 2 min

Markkinointitoimisto Cheese Helsinki ja salaattiravintolaketju Pupu ovat aloittaneet yhteistyön, jonka puitteissa ne tarjoavat salaatit Mad Women 2020 -listan naisille. Sata selän takana kehuttua naista saa lahjakortin, jolla he voivat lunastaa mistä tahansa Pupu-ravintolasta maksuttoman salaatin.

”Lähetit ovat aamulla lähteneet kiertämään toimistoja”, Cheese Helsingin luova johtaja Rainer Geselle kertoo.

Markkinointitoimisto SEK julkaisi maanantaina Mad Women -listan, joka on osa sen vuonna 2018 lanseeraamaa Naisten päivä -konseptia. Tänä vuonna teemana oli Naiset, joita kehutaan selän takana.

Cheese Helsingin toimitusjohtaja Valtteri Eroma on kollegojen julkisesta kehumisesta innoissaan.

“Tahdomme ruokkia luovuutta konkreettisesti ja ajattelimme, että nyt on hyvä aika toteuttaa tämä idea”, Eroma kertoo.

Ruoka- ja juoma-alan brändinrakennusta

Viime vuoden keväällä perustettu Cheese Helsinki on ruoka- ja juoma-alan yritysten brändinrakennukseen ja markkinointiviestinnän suunnitteluun keskittynyt toimisto.

”Ihan eri tavalla otetaan asiakkaalla vastaan, kun tekeminen on kategorisoidumpaa”, Geselle kertoo huomanneensa vajaan vuoden toiminnan jälkeen.

Tällä hetkellä Cheese Helsinki työllistää kolme: Eroman ja Gesellen lisäksi Joona Veijosen. Mukana osakkaana ja hallituksessa on myös Petteri Kukkonen, joka on yksi Kaslinkin perustajista ja entisistä omistajista.

Geselle ja Veijonen olivat aiemmin kollegoita Avidlylla, mistä he lähtivät viime vuoden keväällä.

”Minulle oli heti selvää, että haluan olla mukana perustamassa omaa yritystä”, Geselle kertoo nyt.

Gesellen mukaan toimiston profiloituminen ruoka- ja juoma-alaan tuli siksikin, koska heillä oli jo valmiina asiakkaita alalta kuten Kaslink ja maailman parhaaksi giniksi valittu Arctic Blue Gin. Jälkimmäisen kampanjoinnissa Cheese pyysi projektiin mukaan myös TBWA\Helsingin, mikä kuvastaa Gesellen mukaan hyvin heidän firmansa ideologiaa.

”Meillä on alusta asti ollut ajatus, että arvostamme luovuutta ja hyviä ideoita yli toimistorajojen ja haluamme myös tehdä muiden toimistojen kanssa yhteistyötä. Emme missään nimessä pidä muita kilpailijoina. Haluamme kehittää alaa Suomessa, ja ainakaan kyräilemällä se ei kehity”, Geselle sanoo.

Salaattiravintolaketju Pupu on kasvava ravintola-alan toimija Suomessa, ja sen kotimaisilta sijoittajilta saatu kasvurahoitus nousi syksyllä 800 000 euroon. Sillä on kuusi ravintolaa Helsingin ydinkeskustassa. Yrityksen liikevaihto on yli 2 miljoonaa euroa ja se työllistää lähes 50 henkilöä.