Lukuaika noin 2 min

Kilpailuun ilmoitettiin liki sata työtä neljässä sarjassa ja alle 30-vuotiaiden juniorikategoriassa. Töistä noin 20 nostettiin shortlistalle.

Neljän kullan ja jokaisessa sarjassa myönnettyjen kunniamainintojen lisäksi jaettiin Vuoden Mainos -pääpalkinto, jonka voitti tänä vuonna mainostoimisto Hansdotterin suunnittelema ja toteuttama Jalostajan hernekeiton mainoskampanja Torstai.

Kilpailun päätuomari, Hasan & Partners -konsernin toimitusjohtaja ja luova johtaja Eka Ruola luonnehtii voittajatyötä seuraavasti:

”Maineikas Bill Bernbach sanoi aikoinaan “The magic is in the product”. Ei ollut William väärässä.”

”Lisää taikapölyä tulee siitä, kun tuote ottaa markkinointiviestinnässään itselleen kuuluvan paikkansa osana kulttuuria. Vapise pizzaperjantai, kultaa saa Jalostajan hernekeitto”, Ruola kommentoi.

Vuoden Mainos -kilpailu on tarkoitettu Turun talousalueella suunnitellulle, toteutetulle tai sinne kohdennetulle markkinoinnille.

Kilpailu kokoaa monipuolisesti yhteen alan ammattilaisten töitä aina tuotesuunnittelusta mainontaan neljässä sarjassa: Paras Oivallus, Paras Toteutus, Paras Suunnittelu sekä Paras Tulos.

Ruola kiittelee kilpailutöiden laadun merkittävää nousua. Samalla linjalla on kilpailun ja koko Vuoden Mainostorstai -tapahtuman järjestäjä Mari Tauler.

“Eka veti Entry-koulutuksen töiden esittelystä ja paketoinnista. Koulutuksella ja suunnittelijoille toimitetuilla ohjeilla oli selkeä vaikutus ilmoittautuneiden töiden laatuun.”

”Kilpailun tarkoituksena on lisätä osaamista ja kunnianhimoa, nostamalla esiin ansioituneita töitä ja niiden tekijöitä, mutta myös haastaa suunnittelijoita ylittämään omaa potentiaaliaan”, Tauler kommentoi tiedotteessa.

Juniorikategoriassa ratkottiin tänä vuonna kummiyritys Hakolan toimeksiantoa. Vuonna 2020 julkistettiin myös uusi palkintokategoria, Elämäntyöpalkinto, jolla halutaan antaa tunnustusta Turun seudun markkinoinnin ja mainonnan saralla tehdylle merkittävälle elämäntyölle.

Voittajaksi valikoitui ennakkoon kerätyistä ehdokkaista Turun Taideakatemian mainonnan suunnittelun lehtori Minna Teittinen. Voittajaa perusteltiin esimerkiksi näin:

”Mainonnansuunnittelulinjan pitkäaikainen äitihahmo, joka on sytyttänyt kaiken alulle panevan markkinointikipinän lukuisiin suomalaisiin huippusuunnittelijoihin.”

”Minna on juuri kuvauksen mukainen hiljainen puurtaja, jonka työllä on ollut mittavat seuraukset turkulaisten sekä helsinkiläisten suunnittelijoiden sisäisen motivaation ja innostuksen syntymiseen.”

Muun muassa tuomaristossa vaikuttanut TBWA\Helsingin vastaava luova johtaja Jyrki Poutanen on Turun Taideakatemian kasvatti.

Lista Vuoden Mainos 2019 -kilpailun kaikista voittajatöistä ja tiimeistä löytyy täältä.

Grand Prix Voittaja: Jalostaja hernekeitto

Asiakas: Jalostaja, Mirjami Vekara ja Jari-Pekka Rautamaa

Tekijät: Hansdotter

Heikki Kiviluoto, suunnittelija

Anna Korpi-Kyyny, suunnittelija

Samu Rintala, suunnittelija

Totti Toiskallio, suunnittelija

Ulla Jämä, asiakkuusjohto

Tero Ylitalo, strategi