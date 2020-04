Lukuaika noin 3 min

Maailman suurimpiin mediajätteihin kuuluva ViacomCBS on tehnyt sopimuksen Sanomalle kuuluvan suoratoistopalvelu Ruudun kanssa. Katsojille luvataan ”tuhansia tunteja” sisältöjä, joista osa tulee tarjolle ilmaiseksi.

Taustalla on kuitenkin pyrkimys myydä Paramount+-palvelua, joka on toistaiseksi ollut saatavilla Suomessa vasta reilun vuoden Telian kautta. Kyseessä on suoratoistopalvelu, jonka suurin myyntivaltti ovat Paramount Pictures -studion elokuvat. Lisäksi palvelun kautta näkyy muita ViacomCBS:ään kuuluvien yhtiöiden tuotantoa, ja jakeluyhtiö Scanboxin elokuvia. Ruutu+:ssa on jo aloittanut NickJr.-lastenkanava, jonka sisältöjä ovat muun muassa Ryhmä Hau ja Paavo Pesusieni.

Toisin kuin useilla muilla sisältötaloilla, ViacomCBS:llä ei ole omaa suoratoistoalustaa, vaan se toimii paikallisten kumppanuuksien kautta. Yhtiön Pohjoismaiden johtajan Jesper Dahlin mukaan tämä on ollut strategia jo vuosikymmeniä ja kumppanuuksien tuoma arvo on enemmän kuin niiden summa.

”Molemmat osapuolet tuovat suuria asioita. Me tuomme kuratoituja sisältöjä ja Ruutu osaa houkutella tilaajia ja säilyttää heidät”, Dahl kommentoi M&M:lle.

Hänen mukaansa Ruudun kanssa laadittu konsepti on ”uraauurtava”, koska kuluttajan ei tarvitse käyttää useampia sovelluksia katsoakseen sisältöjä.

”Kahdeksan erillistä applikaatiota ei ole tulevaisuutta”, Dahl tokaisee.

Kilpailueduksi fragmentoiduilla markkinoilla Dahl mainitsee laajat sisällöt. Viacom ja CBS Corporation yhdistyivät vasta viime joulukuussa.

”Ihmiset tykkäävät katsoa ensi-iltoja. Kilpailijoillamme niitä ei ole niin paljoa, vaan enemmänkin vanhoja kokoelmia. Katsojalle on tärkeä saada se tunne siitä, että tämän palvelun kautta pääsee näkemään ensi-iltaelokuvia 7-9 kuukauden kuluttua siitä, kun ne ovat olleet elokuvateattereissa Suomessa”, Dahl sanoo.

Scanboxin välittämien elokuvien kohdalla ensimmäiset oikeudet ovat vuokraus- ja ostopalvelua tarjoavalla Viaplaylla, jonka jälkeen ne näkyvät yksinoikeudella Paramount+:lla.

”Sanotaan 16-18 kuukautta elokuvateatterien jälkeen, mutta silti huomattavasti aiemmin kuin ne tulevat levitykseen mistään muista palveluista tai ilmaiskanavilta”, Dahl kertoo.

Tavallisesti ViacomCBS tekee yhteistyösopimuksensa paikallisten isojen teleoperaattorien kanssa, mutta Suomen tapauksessa Ruudun kaltainen kumppani on Dahlin mukaan hyvä, sillä maamme maksu-tv-markkina ei ole verrattain yhtä kehittynyt kuin muissa Pohjoismaissa. Maakohtaisia lukuja yhtiö ei paljasta, mutta Paramount+:lla on Pohjoismaissa tilaajia tänä päivänä 1,4 miljoonaa. Suoratoistopalveluista Netflixillä oli viime vuoden lopulla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa yhteensä arviolta 4,6 miljoonaa tilaajaa.

Dahlin mukaan Paramount+:n markkinointia tehdään toki yhtiön omalla, viime syksynä lähetykset aloittaneella kanavalla Paramount Networkillä, Sanoman Nelosella sekä Ruudussa, mutta myös ulkoisella lanseerauskampanjalla. ViacomCBS tekee kampanjan yhteistyössä Nelosen kanssa, mutta tarkemmat levityskanavat ovat vielä auki.

Paramount+:n hinta ei ole Dahlin tiedossa, sillä se on ”EU:n lakien mukaisesti” Ruudun päätettävissä. Hän ei kerro, millaisella sopimusmallilla ViacomCBS sisältöjään jakaa.

Nelonen Median kumppanuuksista vastaavan johtajan Lassi Tasajärven mukaan Paramount+ saadaan palveluun ensi kuun alkupuolella.

”Tarkempi hinnoittelu ja aloituskampanjat ovat vielä työn alla, eli voimme julkistaa tiedot vasta hieman lähempänä aloitusta”, Tasajärvi sanoo sähköpostitse.

Tasajärvi ei toistaiseksi osaa sanoa, voiko Paramount+-tilauksen tehdä irrallisena vai pitääkö tilaukseen sisällyttää myös Ruudun tilaus. Tällä hetkellä Ruudussa on kahden euron lisämaksullisena sisältöpalveluna dokumentteja näyttävä Viasat World, jota ei voi ostaa ilman Ruutu+-tilausta.

Telian kautta Paramount+:n voi tilata 8 eurolla kuussa. Vertailun vuoksi halvin Netflix-tilaus on 8 euroa, Viaplay 10 euroa, HBO 11 euroa ja Ruutu+ 10 euroa kuukaudessa.