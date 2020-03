Lukuaika noin 4 min

Helsinkiläinen Ravintola Palace on maan paras ravintola tällä hetkellä. Palace äänestettiin selvästi voittajaksi Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2020 -äänestyksessä. Seuraaviksi sijoittuivat helsinkiläiset Baskeri & Basso Bistro, Inari ja Olo. Kahden edellisen vuoden voittaja, helsinkiläinen Grön, oli viides. Listan tulokset julkistettiin Gastro Helsinki -messuilla keskiviikkona.

Keittiöpäällikkö Eero Vottosen luotsaama Ravintola Palace otti oman paikkansa Suomen 50 Parasta Ravintolaa -äänestyksen kärjessä. Helsingin Etelärannassa sijaitseva fine dining -ravintola sai listauksessa selvästi eniten ääniä. Äänestykseen osallistui noin 350 ravintola- ja ruoka-alojen ammattilaista ja vaikuttajaa eri puolilta maata.

Palace äänestettiin myös voittajaksi kolmessa eri kategoriassa. Se oli ykkönen sarjoissa Paras ruoka, Paras kalaravintola ja Paras kahvi. Ravintolalla on myös yksi Michelin-tähti.

”Eero Vottosen johtama nuori kokkitiimi lähtee tasapainoisen kokonaisuuden luomisesta. Makumaailma etenee harkittujen etappien kautta, joka on koettavissa makuprofiilien ja rakenteiden kautta, joihin pelkistetty visuaalisuus liittyy”, kirjoittaa perusteluissa Viisi Tähteä Median päätoimittaja Eeropekka Rislakki.

Paras Helsingin ulkopuolinen ravintola oli kahdeksanneksi sijoittunut Kaskis Turusta.

Ensimmäistä kertaa äänestyksessä annettiin myös henkilölle eli vuoden ravintolavaikuttajalle. Ammattilaisten ammattilainen (kumppanina Gastro Helsinki -messut) on pitkän linjan keittiöpäällikkö ja ravintoloitsija Pekka Terävä Olo-Groupista Helsingistä. Äänestäjiltä kysyttiin ennakkoluulotonta ja idearikasta alan kehittäjää. Vastausten mukaan Terävä luo hyvän pössiksen, joka välittyy myös asiakkaille, ja toimii alan esimerkkinä jakamalla oppeja ja asennetta.

Listan ja äänestyksen toteutti horeca-alojen media Viisi Tähteä pääkumppaninaan ruoka- ja ravintolayhteisö Toptaste. Muita yhteistyökumppaneita ovat Gastro Helsinki 2020 -messut sekä Artek / Vitra, Wihuri-Aarnio-Metro-tukku ja Fredman.

Pohjoinen keittiö nostaa arvostustaan

Suomen 50 parhaan ravintolan listalla on jälleen uusia ravintoloita ja nousijoita. Samalla moni tuttu ravintola jäi listauksen ulkopuolelle. Varsinkin nousijoista on tehtävissä johtopäätös, että pohjoiset maut ja keittiö ovat nostaneet arvostustaan.

”Viime vuonna klassisuus ja klassinen keittäminen nousivat selvästi trendiksi, joka vahvistui tänä vuonna entisestään. Taustalla on löytää vakaa peruskallio epävarmoina aikoina. Lisäksi on välillä katsottava taakse päin, jotta voi jälleen olla innovatiivinen uudistaja”, päätoimittaja Eeropekka Rislakki analysoi.

Rislakin mukaan tämän vuoden selkeä ilmiö on pohjoisten raaka-aineiden ja keittiön esiin nousu Lapin voimalla.

”Asialla on merkitystä, koska alueellisen keittiön korostuminen kertoo siitä, että ruokakulttuurimme ytimen pohdinta jatkuu – ei ole olemassa suomalaista yhtenäistä ruokakulttuuria, joka olisi kaikille yhteinen paketti vaan se on monta pientä sisäkkäistä pakettia: Lappia, Karjalaa, Järvi-Suomea, saaristoa jne.”, Rislakki jatkaa.

Listan ravintoloista 17 on Helsingin ulkopuolelta

Ravintoloita listalla on 33 Helsingistä ja 17 muualta maasta, joista viisi on Turusta ja neljä Tampereelta. Kaukaisin ravintola etelästä katsottuna on Aanaar Inarista (23.). Pohjois-Suomen ravintoloista listalla ovat mukana myös Tapio Posiolta (14.), Ostroferia Oulusta (22.) ja Sky Kitchen & View Rovaniemeltä (31.). Maakuntien ykköspaikat peittosivat jälleen monet pääkaupungin klassikot ja uudet kokeelliset ravintolat.

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2020 perustuu ammattilaisten valtakunnalliseen äänestykseen, jossa näkemyksensä antavat ravintoloitsijat, keittiömestarit, salipuolen johtotehtävissä toimivat, alkoholiala sekä mm. ravintola- ja ruokakirjoittamisen ammattilaiset.

Listaus nostaa esiin ravintoloita ja niiden takana olevaa antaumuksellista työtä, tekeviä ihmisiä, ideoiden maailmaa, huippuosaamista, ruokakulttuuria, palvelua, bisnesosaamista, filosofiaa, kekseliäisyyttä sekä ravintoloiden design managementia. Tuloksena on kuluttajaa tiukempi ravintolan konseptin, palvelun, ruoan ja juoman yhdistämisen, kokemuksen ja tunnelman arviointi.

Kunkin ravintolan perustelut ovat luettavissa Viiden Tähden verkkosivuilta viistahtea.com. Siellä julkistetaan myös sijoille 51-100 päätyneiden ravintoloiden nimet.

Suomen 50 Parasta Ravintolaa 2020

1. Palace, Helsinki

2. Baskeri & Basso Bistro, Helsinki

3. Inari, Helsinki

4. Olo, Helsinki

5. Grön, Helsinki

6. Vinkkeli, Helsinki

7. Savoy, Helsinki

8. Kaskis, Turku

9. Ora, Helsinki

10. Demo, Helsinki

11. C, Tampere

12. Kuurna, Helsinki

13. Alexanderplats, Helsinki

14. Tapio, Posio

15. Muru, Helsinki

16. Mami, Turku

17. Ultima, Helsinki

18. Finnjävel, Helsinki

19. Nolla, Helsinki

20. Wino, Helsinki

21. Bistro O Mat, Kirkkonummi

22. Ostroferia, Oulu

23. Aanaar, Inari

24. Ravinteli Huber, Tampere

25. Ravinteli Bertha, Tampere

26. Nokka, Helsinki

27. Kakolanruusu, Turku

28. SicaPelle, Porvoo

29. Gastro Cafe Kallio, Helsinki

30. Kajo, Tampere

31. Sky Kitchen & View, Rovaniemi

32. Kultá Kitchen & Bar, Helsinki

33. Paakari, Kangasala

34. Pastis, Helsinki

35. Hello Stranger, Helsinki

36. Yes Yes Yes, Helsinki

37. Kosmos, Helsinki

38. Farang, Helsinki

39. Ragu, Helsinki

40. Penélope, Helsinki

41. Local Bistro, Joensuu

42. Nude, Helsinki

43. Maannos, Helsinki

44. Spis, Helsinki

45. Gaijin, Helsinki

46. Plein, Helsinki

47. Smör, Turku

48. Sikke's, Helsinki

49. Ludu, Turku

50. Old Boy BBQ, Helsinki