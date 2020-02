Lukuaika noin 2 min

Karkauspäivä on varmasti unohtumaton ajankohta tulla kosituksi. Mutta aivan erityisesti päivämäärän 29.2.2020 tulee muistamaan lohjalainen Timo Zaitsev, jolle tämän avopuoliso Maria Ranta esitti suuren kysymyksensä lauantain Helsingin Sanomien sivuilla.

Kyseessä on huonekalu- ja sisustusketju Vepsäläisen kokosivun ilmoitus, jossa kosintaan pyydettiin vastaamaan ottamalla sormuksen sijaan vastaan Foscarinin designvalaisin.

”Ota vastaan tämä Foscarinin Caboche -riippuvalaisin, joka kestää vuosikymmenestä toiseen kuten toivon mukaan myös tuleva liittomme. Rakkaudella, Maria Ranta.” Näillä sanoilla kosinta tapahtuu HS:n ilmoituksessa.

Pelkäksi painomusteeksi paperilla rakkaudentunnustus ei jäänyt, sillä asiasta autuaan tietämätön Zaitsev kutsuttiin aamukahville ja päivän lehtien lukuun Rannan työpaikalle lohjalaiseen Café Lauriin, jossa varsinainen kosinta sekä kihlajaislahjan luovutus tapahtuivat klo 10 aikaan karkauspäivän aamuna.

Tapahtuma sai onnellisen loppuhuipennuksen, sillä kosinnasta yllättynyt Timo antoi Marialle myönteisen vastauksen.

”Yritin varautua kaikkiin reaktioihin. Olen yllättynyt, vähän shokissa, mutta onnellinen”, Zaitsev viestitti M&M:lle paikan päältä.

Vepsäläisen markkinointijohtaja Outi Lahtinen kertoo yrityksen saaneen vihiä pariskunnasta, joka oli paitsi uusimassa sisustustaan, myös mahdollisesti vielä suurempien kysymysten äärellä lähiaikoina.

”Innostuimme tästä ja halusimme tarjota tulevalle morsiamelle mahdollisuuden ikimuistoiseen kosintaan karkauspäivänä sekä lahjoittaa parille tämän valaisimen”, Lahtinen raottaa idean taustoja.

”Valaisin symboloi pitkäikäisyydessään tietysti Vepsäläisen lupausta ’elämänkumppaneita tositarkoituksella’, mutta toivottavasti ennen kaikkea tämän tulevan liiton rakkauden ja onnen täyteistä kestoa”, Lahtinen kiteyttää tiedotteessa.

Rakkaalleen suuren kysymyksen karkauspäivänä esittänyt Maria Ranta kertoo olleensa luonnollisesti aluksi hämmentynyt yhteydenotosta. Hämmennys vaihtui kuitenkin melko äkkiä silkaksi innostukseksi.

”Onhan tämä nyt kirjaimellisesti aika once in a lifetime -juttu, kosinta ja vieläpä tällä tavalla. Ja kyllä tämä sikälikin aika täydelliseen saumaan tuli, kun oltiin kotia muutenkin uuteen uskoon laittamassa. Että ainakin yksi asia meillä nyt olohuoneessa on, jonka tunnearvoa ei rahassa voi mitata ja joka muistuttaa tästä päivästä vielä vuosienkin päästä”, naurahtaa Maria Ranta.

Vepsäläisen kumppanina projektissa on toiminut luova toimisto TBWA\Helsinki.