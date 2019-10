Lidl-myymälöistä tutun Liedellä-printtilehden syksyn numero on Aller Ideasin uudistama.

Uusia tuulia. Lidl-myymälöistä tutun Liedellä-printtilehden syksyn numero on Aller Ideasin uudistama.

Sisältöyhteistyöhön kuuluu muun muassa Liedellä-asiakaslehden tuottaminen sekä digitaaliset sisällöt Lidl.fi-sivustolle, reseptipankkiin ja sosiaalisen median kanaviin.

Sisältökokonaisuuteen kuuluu olennaisena osana konseptiuudistuksen läpikäynyt Liedellä-printtilehti. Lehden painosmäärä on 300 000 kappaletta, ja lehti on saatavilla ilmaiseksi Lidl-myymälöistä. Nyt myymälöissä oleva syksyn numero on Aller Ideasin uudistama.

Lidl Suomen viestintäpäällikkö ja Liedellä-median päätoimittaja Pilvi-Sisko Riikonen kertoo, että Aller Ideas valikoitui kumppaniksi kilpailutuksen perusteella.

”Kilpailutimme lehden konseptin ja Aller vakuutti meidät raikkailla ideoillaan ja tasapainoisella sisältösuunnitelmalla. Allerilaiset oivalsivat heti Lidlin brändin ytimen ja toivat sen luovasti lehden sisältöihin. Arvostamme kovasti Allerin tiimin osaamista ruokasisällöistä ja monikanavaisesta viestinnästä”, Riikonen kertoo M&M:lle.

Riikonen kertoo Lidlin halunneen tehdä painetusta ruokalehdestä monikanavaisen asiakaslehden.

”Liedellä-lehden uudessa konseptissa ei ole unohdettu reseptejä, tuotteita ja ruokainspiraatiota, mutta rinnalle on tuotu entistä enemmän ruokaan ja kaupan alaan liittyviä ilmiöitä, puheenaiheita ja ajankohtaisia kuulumisia Lidlistä.”

Aller Ideas -yksikön vetäjä, liiketoimintajohtaja Niina Korhonen kertoo, että Aller Ideasin ja Lidlin yhdessä kehittämässä sisältöstrategiassa painottuvat liiketoiminnalliset tavoitteet: myynnin tukeminen, brändimielikuvan rakentaminen sekä asiakkaiden palvelu.

”Sisältöstrategian yhteydessä tekemisen tavassa painottui monikanavaisuus: Liedellä-ruokalehdestä rakennetaan nyt aidosti monikanavainen oma media ja sisältöjä hyödynnetään kaikissa Lidlin kanavissa digistä mainontaan”, Korhonen kertoo M&M:lle.

Lidl Suomi on Korhosen mukaan sisältötoimistolle unelmakumppani, sillä ketjulta löytyy markkinointiviestinnässä tarvittavaa rohkeutta sekä yllätyksellisyyttä.

”He toimivat ketterästi eikä tekijöiltä puutu rohkeutta tai huumorintajua tarttua uusiin ideoihin ja toteutuksiin. Isoa kuvaa ohjaa strategia ja päätökset pohjautuvat aina liiketoiminnan tarpeisiin, kuten vaikuttavan oman median tekemisessä kuuluukin”, toteaa Korhonen.

Lidl Suomi on tehnyt vuosien mittaan erilaisia avauksia kestävän kehityksen ja vastuullisen yritystoiminnan saralla. Esimerkiksi viime vuonna Lidl Suomi kertoi vähentävänsä turhaa muovia valikoimassaan poistamalla valikoimasta kertakäyttöiset muoviset pillit, aterimet, astiat ja vanupuikot.

”Oman median sisältöjen kautta pääsemme viestimään Lidlin laajasta tuotevalikoimasta, kertomaan Lidlin yllättävistä ja vastuullisista teoista ruokakauppana sekä helpottamaan ja ilostuttamaan asiakkaiden arkea etenkin ruokasisällöillä”, kertoo Niina Korhonen.

Yritysten omaan mediaan erikoistuneen Aller Ideasin asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Vepsäläinen, Yliopiston Apteekki, Lääkärikeskus Aava, Vaasan Sähkö ja Hartwall.

Aller Media -konserni teki tilikaudella 2018 noin 29,3 miljoonan euron liikevaihdon. Liiketulos oli 3,1 miljoonaa euroa. Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa oli 169.