Helsinkiläisten halutaan pysyvän tänä vappuna kotona, ja paitsi, että toiveena on raekuurot ja epävakaa sää, Helsingin kaupunki on panostanut etävapun viettoon erilaisilla virtuaalitapahtumilla, joista suurin on JVG:n keikka vappuaattona.

”Kyse on isosta vappukokonaisuudesta. Iso tavoitteemme on se, että ihmiset jaksaisivat olla kotona myös vappuna”, Helsingin kaupungin markkinointipäällikkö Sanna Forsström sanoo.

Kaupungilla on projektissa vetovastuu. Sen kumppanina virtuaalista todellisuutta on ollut rakentamassa virtuaaliteknologiaan erikoistunut Zoan Oy. Helsinki on käynyt keskusteluja Zoanin kanssa jo aiemmin virtuaalisten tapahtumien järjestämisestä. Korona-ajan vapunvietto tarjoutui hyvänä mahdollisuutena kokeilla virtuaalista yleisötapahtumaa.

"Tämä on kaupungille todella kiinnostava pilotti ja ihan maailmanlaajuisestikin tällainen osallistava keikka, eli kyseessä ei ole vain livestriimi”, Forström sanoo.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että JVG näyttää keikalla esiintyvän Senaatintorilla ja katsojat voivat luoda itselleen avatarin eli virtuaalihahmon, jonka avulla pääsee virtuaalikeikan yleisöön mukaan. Lisäksi kotikatsomoissa voidaan reagoida keikkaan emojein ja erilaisin virtuaalisin suosionosoituksin. Teknisesti keikka varaudutaan pyörittämään jopa puolelle miljoonalle katsojalle.

Helsinki on kehittänyt virtuaalista kaupunkikuvaansa jo muutaman vuoden ajan Maailman virtuaalipääkaupunki -projektissaan.

”Ylipäänsä virtuaalinen Helsinki on sisältökokonaisuutena maailmanlaajuisestikin kiinnostava. Helsingin asioita voi kokea virtuaalisesti ilman matkustamista tänne. Se voi olla hieno mahdollisuus tuoda Helsinkiä esiin myös tapahtumallisesti.”

Forsström sanoo, että Helsinki-kanavalla on tarjolla säännöllisesti muun muassa livestriimauksia ja taltioitua tarjontaa, mutta vappua vastaavia osallistavia virtuaalitapahtumia kaupunki ei ole aiemmin järjestänyt. Se miten vapputapahtuma vetää, vaikuttaa siihen, mikä virtuaalitapahtumien osuus on jatkossa kaupungin tapahtumatoiminnassa.

JVG:n keikan lisäksi tarjolla on muun muassa Club For Fiven konsertti Savoy-teatterista ja vappupäivänä Rajattoman keikka. Teinejä houkutellaan ruutujen ääreen vappuaattona myös räppäri Yeboyahin keikalla.

Manta eristetään vappuna

Havis Amandan patsaan lakitus on yksi tärkeimpiä vappuperineitä Helsingissä. Tänä vuonna se eristetään fyysisesti turva-aidoilla, ja lakitus toteutetaan virtuaalitodellisuudessa. Lakitusvuorossa oleva Taideyliopiston ylioppilaskunta (TaiYo) toteuttaa lakituksen yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Zoanin kanssa.

Helsingin etävappukokonaisuuden markkinoinnista vastaa Miltton.

”Tämä on hieno hanke markkinoinnillisesti, koska parhaimmillaan se saattaa hidastaa koronaepidemian leviämistä”, Milttonin luova johtaja Mikko Hakkarainen sanoo.

Kampanja alkaa maanantaina ja näkyy myös Helsingin katukuvassa ja erityisesti niissä paikoissa, joissa on perinteisesti tavattu kokoontua vappuna. Esimerkiksi Manta ympäröidään kolme metriä korkealla seinällä, jossa on kuvattuna Mantan virtuaalista vapunviettoa.

Mukana markkinoinnissa on myös joukko vaikuttajia. Etävappuvinkkejään jakavat Henri Alén, Seksikäs Suklaa, Tiina Arponen ja Enni Koistinen.

Koko ohjelmatarjonta ja vinkkejä etävapun viettoon: myhelsinki.fi

Kaikki videot, live-keikat ja niiden tallenteet: helsinkikanava.fi

Mantan lakitus ja JVG:n keikka: burst.fi