Havaintoja omasta päästä, osa 3, sinisen hetken versio. (koska kolmososat ovat aina parhaita):

• On yö, kello on kolme. Mietin mitä kaipaan. Vähemmän kuin uskoin. Pohdin, onko nyt oikea aika tehdä valintoja. Saattaa olla. Näen pimeässä heikosti, mutta riittävästi. Se tuntuu motolta. Vastakkaiselta kuin se minkä mukaan elin. Olen aina unelmoinut elämisestä luostarissa. Hiljaisuudessa kuulisin vain suuria sanoja.

• Anthem soi hiljaa. Lyriikan erottaa. Tiesikö Leonard Cohen olevansa nero? Toivottavasti ei. Viehättävimpiä ovat he, jotka eivät ymmärrä omaa ainutlaatuisuuttaan. Kyllä, minä kirjoitan juuri sinusta.

• Meillä on nyt yksi kollektiivinen tarina – iästä, sukupuolesta tai kansasta riippumatta – kaikki muut tarinat ovat pantu jäihin. Uutisissa on yksi aihe, keskusteluissa, mielessä. On vain aika ennen ja nyt. Eikö lapsia enää synny, tutustuta, anneta anteeksi, eletä spontaanisti, juhlita syntymäpäiviä, sairastuta muista syistä, aloiteta uusia tarinoita. Todellisuutemme on hauras. Mietityttää.

• Luonnosta ja ilmakehästä on julkaistu erilaisia lupaavia uutisia ja raportteja. Tämänkö se vaatii. Sen että uhka onkin ihmisestä toiseen siirtyvä vaarallinen virus eikä tuhoutuva luonto. Kertomus itsekkyydestä. Käsikirjoittaja on maailmanluokkaa.

• Tänään tyttärelle tuli hillitön naurukohtaus. Se tarttui. Höhötimme minuutteja. Se helpotti kuin hyvä itku.

• Havainto. Jos joku on vahvassa tunnetilassa, huolessa tai vihassa, innossa tai ilossa, hän tahtoo muiden kokevan samoin. Hänen on vaikea kestää, jos toinen ei asetu samaan tunteeseen. Some on tämän toiminnan kvantitatiivinen tutkimus ja johtopäätelmä.

• Hetki sitten esitimme vahvaa, nyt etsimme turvaa, mistä vaan, tiedosta, lähteestä, ryhmistä, chatista, etäisesti tutulta, kenestä tahansa. Niistäkin jotka olimme jo unohtaneet. Kaikki lohtu otetaan vastaan.

• Kaikki ne HR-projekti ja valmennukset, joita yritykset ovat tehneet. Parhaillaan niiden hyöty tai hyödyttömyys nähdään. Oman kokemukseni mukaan tämä aika on paras myynnin tehokurssi mitä on ollut. Jos nyt ei myy, kohta ei ole mitään mitä myydä.

• Tämä on muuten mikromanageeraajille aivan helvetillinen kausi.

• Katsomme klassikkoelokuvia tyttärien kanssa. Heille ne ovat 80-90 -luvuilta. Samat asiat, jotka naurattivat, liikuttivat tai herättivät silloin, toimivat yhä, uudelle sukupolvelle. Se mistä vaikutumme on ikuista. Tarinankerronta ei vanhene milloinkaan.

• Näen jäätymistä, kannustusta, mykkyyttä, naurattajia, kieltämistä, panikointia, rohkeutta ja sankaruutta. Ihmisten ääriviivat täyttyvät. Vaikea on tuomita muita, eikä kannata, he tulevat sen itse tekemään, tämän jälkeen. Toivon, että ne kaikki jotka kiitosta ansaitsevat, saisivat sitä ylimittaan.

• Joka päivässä on iso lataus draamaa ja komediaa. Jos on unelmoinut elävänsä kuin elokuvissa, onneksi olkoon. Se on tätä.

• Minun on vaikea luottaa ihmisiin, mutta uskon tulevaisuuteen. Outo ristiriita. Huomaan jälleen kipuilevani luottamukseni kanssa. Joihinkin kyseenalaistan sen. Toisaalta löydän sitä. On ihmisiä, jotka eivät luota mihinkään, eivät edes itseensä. Heille tämän on oltava kamalaa. Mikä heidät pelastaisi.

• Kaverini sanoo olevansa pessimisti, mutta toimii silti muiden puolesta. Ihailtavaa.

• Jossain luki, että elämä on nyt tältä keväältä holdissa, seis, peruutettu. Jos joku niin uskoo, ehkei hän ole täysin elänyt ennenkään. Hän odotti, että muutkin kokisivat samoin, jotta voisi sanoa olleensa aina oikeassa.

• Jos pelko voittaa rakkauden, ei pysty rakastamaan vaikka haluaisi. Jokaisessa meissä elää ydintarina. Pakoon juokseminen tai askeleet toisen luo. Sen kamppailun jälkimmäinen näytös on alkanut.