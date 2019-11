Lukuaika noin 2 min

Sosiaalisen median vuorovaikutteisuuteen perustuva rekrytointipalvelu Pockethunt lanseerattiin Suomessa 2016. Nyt se laajenee Tukholman, Lontoon, Berliinin sekä Bangaloren ja Singaporen markkinoille.

"Teknologia- ja digiosaajista on Suomessa ja Euroopassa huutava pula, eikä lähimarkkinoilta löydy enää riittävästi osaavaa työvoimaa. Tarjoamme työnantajille nyt välineen, jonka avulla yritykset tavoittavat teknologiahubien osaajat globaalisti”, sanoo tiedotteessa Pockethuntin perustaja ja pääomistaja Joakim Honkasalo.

Euroopan komission kasvuarvion mukaan uusia it- ja viestintätekniikan alan työpaikkaa olisi täyttämättä Euroopassa ensi vuonna peräti 750 000.

Kansallisen rekrytointitutkimuksen mukaan matkapuhelin on noussut ylivoimaisesti yleisimmäksi välineeksi työnhaussa. Duunitori.fin mukaan peräti 64 prosenttia työnhausta tapahtuu mobiililaitteella. Samalla neljä viidestä työnhakijasta käyttää sosiaalista mediaan työnhakunsa tukena.

”Pockethunt on käytettävyydeltään kuin Twitterin ja Instagramin yhdistelmä. Työnantajat julkaisevat palveluun vapaamuotoisen postauksen yrityksestään tai avoimista työtehtävistä, joita osaajat puolestaan selaavat omilla puhelimillaan. Postaukset ovat jäänmurtajia kahdenkeskeisten chattien aloittamiselle. Hakija on chatissa aluksi anonyymi ja päättää milloin paljastaa henkilöllisyytensä”, Honkasalo kertoo.

Pockethuntin toiminta perustuu sosiaalisten medioiden hyödyntämiseen sekä keinoälyyn, joiden avulla yhtiö tavoittaa niin sanotut piilotyömarkkinat. Piilotyömarkkinoilla viitataan työpaikkoihin, jotka eivät milloinkaan päädy julkiseen hakuun. Tutkimusten mukaan 50 - 80 % työsopimuksista solmitaan piilotyömarkkinoilla.

"Piilotyömarkkinat perustuvat luottamuksellisiin sosiaalisiin suhteisiin ja toimivat täysin epämuodollisella tavalla karsien pois perinteisen rekrytointiprosessin jäykkyydet. Työnantajalle tämä on helpoin ja halvin tapa rekrytoida henkilöitä ja osaajalle epäilemättä mutkattomin”, Honkasalo kertoo.

Nyt lanseerattava sovellus on rakennettu käyttäjien lähtökohdista käsin. Palvelukehitystä on tehty yli 200 potentiaalisen käyttäjän ja parinkymmenen teknologiayrityksen kanssa. Mukana ovat olleet muun muassa, Accenture, Elisa, Futurice, Solita sekä pelialan yritysten rekrytointiammattilaisia. Pockethunt on toistaiseksi ilmainen myös työnantajille.

”Pockethuntin algoritmit perustuvat muun muassa syväosaamiseen, työyhteisöarvoihin sekä vastuu- sekä senioriteettitasoon. Ansioluetteloita tai työhakemuksia ei alkupään matchauksessa käytetä”, Honkasalo listaa.