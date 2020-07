Lukuaika noin 5 min

Coca-Cola Company ilmoitti huhtikuussa luopuvansa Coca-Colan ja muiden juomiensa mainonnasta ja lahjoittavansa maailmanlaajuisesti 120 miljoonaa dollaria koronaviruksen aiheuttaman kriisin hoitoon. Lahjoituksen takana olivat yhtiön lisäksi sen juomien valmistuksesta vastaavat yhteistyökumppanit ja kansainvälinen säätiö Coca-Cola Foundation.

Suomen Punainen Risti sai säätiöltä 200 000 dollarin lahjoituksen koronaviruksen aiheuttaman akuutin inhimillisen kriisin hoitoon. Lisäksi Suomen Coca-Cola ja juomien valmistuksesta ja myynnistä Suomessa vastaava Sinebrychoff toimittivat huhtikuussa yli 20 000 juomaa 17 suomalaiseen sairaalaan kiitokseksi siellä työskenteleville jaksamisesta poikkeuksellisina aikoina.

Suomen Coca-Colan yhteiskuntasuhteista vastaava Théa Natri kertoo, että Coca-Colalla on aiemminkin ollut tapana kansainvälisten tai paikallisten kriisien aikana jäädyttää mainosbudjettinsa ja miettiä, mikä olisi rahoille merkityksellisempi käyttökohde.

”Esimerkiksi kun Filippiineillä oli muutama vuosi sitten iso maanjäristys, Coca-Cola pysäytti siellä kaiken mainontansa ja ohjasi rahan kriisiapuun. Coca-Colalla on Punaisen Ristin kanssa pitkä yhteinen historia.”

Koronaviruskriisinkin aikana yhteistyötä tehtiin paikallisten Punaisen Ristin yksiköiden kanssa eri maissa, sillä kriisi vaikutti eri maissa eri tavoin.

Ravintoloille tukea eri tavoin eri puolilla Eurooppaa

Aluksi avussa keskityttiin kriisinhallintaan, mutta nyt apua suunnataan myös talouden toipumiseen. Samalla Coca-Cola alkaa jälleen käynnistää mainontaa. Suomessa Coca-Cola lahjoittaa 75 000 euroa hyväntekeväisyysohjelmaan, jolla Sinebrychoff ostaa 28 ravintolalta yhteensä 3 000 ravintolalahjakorttia. Yhtiö lahjoittaa lahjakortit hyväntekeväisyysjärjestö Apuna Ry:n kautta vähävaraisille perheille.

Ohjelmalla halutaan sekä tukea ravintoloiden toipumista koronaviruskriisistä että tarjota ruoka-apua tarvitseville perheille harvinainen kesäelämys. Koronaviruskriisi on kasvattanut suomalaisten ruoka-avun tarvetta, ja samaan aikaan ravintola-ala tarvitsee yhä tukea selvitäkseen kriisistä.

”Kriisi ei ole vielä ohi, mutta tuen painopiste on siirtymässä jälleenrakennukseen. Elämme yhä aikoja, jolloin ihmisten auttamisen tärkeyttä ei voi korostaa liikaa. Ohjelmamme myötä suomalaiset ravintolat saavat kipeästi kaivattuja asiakkaita hiljaisen heinäkuun aikana ja perheet, jotka normaalisti jäävät vaille ravintolaelämyksiä, voivat toteuttaa kesähaaveitaan”, Natri sanoo.

Hän kertoo Coca-Colan tukevan ravintoloita muissakin Euroopan maissa.

”Meille on aika luontevaa tukea tässä vaiheessa ravintoloita, sillä ne ovat juomiemme valmistajien ja myyjien tärkeitä kumppaneita. Ravintolat ovat myös tärkeä osa eri maiden kulttuuria, ja niiden pärjääminen on myös yhteiskunnan elinvoimaisuuden merkki”, Natri sanoo.

Eri maissa ravintoloita autetaan hieman eri tavoin sen mukaan, mikä missäkin kulttuurissa on luontevaa ja millaisia kriisin vaikutukset missäkin maassa ovat.

Natri kertoo, että esimerkiksi Belgiassakin Coca-Cola ostaa ravintolalahjakortteja, mutta ravintoloitsijat saavat itse valita niillä palkittaviksi ihmisiä, jotka tekevät jotakin hyvää paikallisen yhteisön hyväksi.

Suomessa ravintoloiden auttamiseen yhdistettiin myös vähävaraisten auttaminen. Coca-Cola oli jo aikaisemminkin tehnyt pienimuotoisesti yhteistyötä Apunan kanssa, joten ajatusta ehdotettiin järjestölle. Se otti tarjouksen innolla vastaan.

Apuna Ry on pääkaupunkiseudulla toimiva hyväntekeväisyysjärjestö, joka jakaa ruoka- ja vaateapua vähävaraisille perheille. Järjestön toiminta perustuu yksityisiin lahjoituksiin.

”Korona on ajanut monet perheet taloudellisesti vaikeaan tilanteeseen. Normaalistikin Suomessa on jopa 150 000 lasta, jotka kesällä ovat ilman koulun tarjoamaa lämmintä ruokaa. Tämä tarkoittaa vanhemmille kasvavia ruokakuluja. Tuet eivät kesällä nouse, eivätkä perheiden rahat tahdo riittää edes ruokaan”, Apuna ry:n hallituksen puheenjohtaja Heidi Jaari sanoo tiedotteessa.

Apuna Ry:n listoilla on tuhansia vähävaraisia.

”Vähävaraisten perheiden kesään ei normaalisti kuulu erityistä tekemistä, ja lisäksi ruuan kanssa ollaan tiukilla. Tämä arvokas lahjoitus ei pelkästään tuo ruokaa vaan on perheille ihana elämys, ja he saavat hienoja muistoja kesältä ja yhdessä vietetyltä ajalta”, Jaari sanoo.

Lahjoitus kattaa 3 000 kappaletta 25 euron arvoisia aterialahjakortteja, yhden jokaiselle perheenjäsenelle. Lahjakortteja on ostettu 28 pääkaupunkiseudun ravintolaan, joita ovat muun muassa vuonna 1952 perustettu White Lady, Hietalahden rannassa toimiva kalaravintola Merimakasiini, Suomen ensimmäinen napolilaisten sertifioima pizzeria Via Tribunali, pitkän linjan vietnamilainen ravintola Pho Viet ja Ruoholahden kanavan rannalla sijaitseva ravintola Faro. Espoosta mukana ovat Il Gambiano ja Siipiweikot Iso Omena, Vantaalta Bistro Liekki ja Mike’s Diner.

Coca-Cola pitää taukoa sosiaalisesta mediasta

Ravintoloille annettava tuki käynnistää Coca-Colan kesän kampanjan, joka symboloi uutta aikaa. Kampanjan avulla muistutetaan siitä, että yhteiskuntien ei ole syytä palata takaisin vanhaan normaaliin, vaan nyt on oikea aika mennä yhdessä eteenpäin ja tehdä maailmasta parempi paikka.

Natri ei voi vielä kertoa elokuussa alkavasta kampanjasta kovin paljoa.

”Coca-Cola on positiivinen brändi, ja kampanja perustuu optimistiseen ajatukseen siitä, mitä vaikeasta keväästä opittiin, mitä siitä otetaan mukaan ja minkä päälle rakennetaan tulevaisuutta ihmisinä, yhteisöinä, valtioina ja maailmana”, hän sanoo.

Natrin mukaan kampanjassa hyödynnetään kansainvälisiä materiaaleja, mutta siinä on voimakas suomalainen kulma.

Jo nyt hyväntekeväisyysohjelman myötä Coca-Cola nostaa kymmenen ohjelmassa mukana olevista ravintoloista ulkomainontaan. Mainoksissa hyödynnetään ajatusta oman lähiravintolan tukemisesta ja nostetaan pääkaupunkiseudulla esiin kutakin mainospaikkaa lähellä olevaa ravintolaa. Paikallisen näkökulman lisäksi kampanjaan kuuluu myös valtakunnallista ulkomainontaa.

Sen sijaan sosiaalisesta mediasta Coca-Cola pitää maailmanlaajuisesti taukoa. Yhtiön mukaan kyse ei kuitenkaan ole boikottiin osallistumisesta.

”Nyt puhutaan paljon siitä, mitä on vihapuhe, mikä sitä ruokkii ja mikä on eri medioiden rooli. Me lähdimme itsestämme liikkeelle, pysäytimme pääjohtajamme toiveesta koko maailmassa sosiaalisen median toimintamme kokonaan ja käymme läpi, ovatko mediavalintamme ja ohjeistuksemme ajan tasalla ja mitä meidän pitäisi ottaa huomioon. Samalla käymme läpi mediaympäristöämme ja sitä, mitä asioita meidän nähdäksemme siellä pitäisi kehittää ja tapahtua. Boikotoimisen sijaan haluamme kehittää ja viedä asioita eteenpäin”, Natri sanoo.

Kansainvälinen katselmus kestää alustavan tiedon mukaan elokuun alkuun, mutta Natrin mukaan vielä ei tiedetä, milloin työ on siinä pisteessä, että Coca-Cola palaa sosiaaliseen mediaan.