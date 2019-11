Lukuaika noin 2 min

YouGov-tutkimusyrityksen BrandIndex Brand Advocacy Ranking -tutkimuksessa kysyttiin ”Suosittelisitko brändiä ystävällesi vai haluaisitko hänen välttävän sitä?” BrandIndex on päivittäin toteutettava seuranta, jossa tutkitaan suomalaisten käsityksiä yli 200 brändistä monissa eri sektoreissa. Tutkimuksessa haastatellaan kansallisesti edustavalla otoksella päivittäin sata suomalaista kuluttajaa, vastaajat arvioivat brändejä kaikkiaan 16 eri mittarilla.

Suomalaisten kestosuosikit Fiskars ja Fazer ovat kärjessä Suomen suositelluimmat brändit listauksessa. Fazer oli viime vuonna ykkösenä, mutta nyt viime vuoden kakkonen Fiskars ohitti Fazerin. Fiskars saa pistemääräkseen 65,0 ja Fazer 64,5. Hackman on kolmas pistemäärällä 57,9.

Top-10 -listalle nousi kaksi autobrändiä, Volvo ja Toyota. Volvo on seitsemäs ja Toyota kahdeksas. Mercedes Benz ei mahtunut kymmenen kärkeen enää tänä vuonna.

Yllättävä nousija

Tutkimuksessa selvitettiin myös, minkä brändien pisteet suosittelututkimuksessa ovat nousseet eniten 1.11.2018-31.10.2019 kestäneen tutkimusjakson aikana verrattuna vuoden takaiseen tutkimustulokseen. Ykköseksi kipusi Mitsubishi.

Vaikka Mitsubishin pisteet ovat kaukana Suomen suositelluimmat brändit 2019 -listauksen parhaiden automerkkien pisteistä, on sen pistemäärä noussut selvästi vuoden takaa. Pisteet ovat nousseet peräti 5,8 pistettä 25,8 pisteeseen, ja Mitsubishi onkin listauksen suurin kasvaja. Mitsubishi on myös yksi niistä automerkeistä, jonka myynti on kasvanut selvästi viime vuoteen verrattuna.

Myös Santander Consumer Finance on parantanut pistemääräänsä viime vuodesta. Viime vuonna sen Brand Advocacy -pisteet olivat miinusmerkkiset, mutta nyt pisteet ovat parantuneet peräti 5,6 pistettä ja ovat nyt +3,5. Yksi mahdollinen selitys voisi olla vuonna 2018 alkanut yhteistyö If-vakuutusyhtiön kanssa liikennevakuutuksissa, tutkimusraportissa arvioidaan.

