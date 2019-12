Lukuaika noin 1 min

Ylläksen ja Levin välimaastoon Lainioon jo 19 vuoden ajan noussut SnowVillage avattiin jälleen eilen. Tänä vuonna lumikylä on suurempi kuin koskaan ja sinne tavoitellaan ennätyssuurta kävijämäärää. Viime vuoden Game of Thrones -teemaisen kylän 85 000 kävijän määrä halutaan tänä vuonna rikkoa ja tavoitteena on jopa 90 000 vierailijaa.

Tiedotteen mukaan tämän vuoden lumikylän taiteellinen Arctic Illusions -teema jättää katsojien tulkinnalle tilaa, ja monen teoksen voi nähdä eri tavoin.

Jäästä ja lumesta rakennetussa SnowVillagessa on jääveistoksia, koristeltuja lumisviittejä, jääravintola ja -baari sekä jäinen kappeli. SnowVillagen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat viisi lumi- ja jääveistostaiteilijaa. Lumikylää oli työstämässä kahdeksan veistäjää.

"Työryhmämme on ahkeroinut tänä vuonna ankarammin kuin koskaan ennen. Olemme onnistuneet luomaan jäisen maailman, joka jää historiaan kaikkien aikojen haastavimpana teoksena”, Lapland Hotels SnowVillagen tuotantopäällikkö Janne Pasma kertoo tiedotteessa.

Tiedotteen mukaan SnowVillage tarjoaa vierailleen lumisia illuusioista, jotka vääristävät katsojan hahmotuskykyä ja syvyysnäköä.

"SnowVillage haastaa kävijät selvittämään teosten monipuoliset kulmat, joita ei välttämättä silmä heti huomaa.”